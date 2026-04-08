ขร. สั่งพักงานด่วน! พนักงานขับรถไฟฟ้าสายสีแดงกรีดร้องคาห้องคนขับ ชี้เหตุเครียดสะสม เตรียมล้อมคอกเพิ่มเกณฑ์ตรวจสุขภาพจิต

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) รุดตรวจสอบเหตุพนักงานขับรถไฟฟ้าสายสีแดงหญิงกรีดร้องขณะปฏิบัติหน้าที่ หลังคลิปวิดีโอว่อนโซเชียล สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมเร่งวางกฎกระทรวงบังคับตรวจสุขภาพจิตพนักงานขับรถหวังยกระดับความปลอดภัย
วันนี้ (8 เม.ย.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาจากห้องคนขับอย่างต่อเนื่อง ระหว่างสถานีรังสิต–ดอนเมือง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
ภายหลังทราบเรื่อง กรมการขนส่งทางรางได้ประสานไปยังผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2569 บนขบวนรถที่มุ่งหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยพนักงานหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เที่ยววิ่งสุดท้ายก่อนออกเวร
จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่า พนักงานขับรถไฟฟ้ามีปัญหาส่วนตัวรุมเร้า ประกอบกับมีความเครียดสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา อย่างไรก็ตาม พนักงานคนดังกล่าวได้ประคองขบวนรถจนถึงสถานีปลายทางได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ รฟฟท. ได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรายนี้เป็นการชั่วคราวแล้ว จนกว่าผลการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
นายพิเชฐ ระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พบช่องโหว่ว่าที่ผ่านมาพนักงานขับรถของ รฟฟท. ไม่ได้มีการตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้ารับทำงาน มีเพียงการตรวจความพร้อมทางร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเท่านั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 มาตรา 99 ที่ระบุถึงกรณีผู้ประจำหน้าที่หย่อนคุณสมบัติเรื่องสุขภาพร่างกายหรือความสามารถ กรมการขนส่งทางรางจึงได้ดำเนินการดังนี้
1.ทบทวนใบอนุญาต มอบหมายเจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนการออกใบอนุญาตขับรถไฟฟ้าของพนักงานรายดังกล่าว
2.ยกระดับมาตรฐาน ส่งหนังสือถึง รฟฟท. ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเช็กความพร้อมพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตต
3.กำหนดเกณฑ์ใหม่ เตรียมบรรจุระเบียบการตรวจสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในระบบขนส่งทางรางในอนาคต
"กรมการขนส่งทางรางให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสมาธิในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงต้องเร่งล้อมคอกและเยียวยาสภาพจิตใจพนักงานควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก" อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวทิ้งท้าย
