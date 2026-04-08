พ่อเอาเรื่องถึงที่สุด! ครูสอนพิเศษฟาดหัวเด็ก 7 ขวบแตก อ้างอากาศร้อน-เด็กทำโจทย์ผิด เสนอเงินจบเรื่อง 500

เหตุการณ์สะเทือนใจผู้ปกครอง หลังเด็กชายวัย 7 ขวบ ถูกครูสอนพิเศษทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก เพียงเพราะทำแบบฝึกหัดผิด ด้านผู้ก่อเหตุอ้างอากาศร้อนทำให้หงุดหงิด พร้อมเสนอเงินทำขวัญเพียง 500 บาท พ่อลั่นไม่ยอมความ เดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายพิทักษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี เดินทางไปยังโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อติดตามอาการของ "น้องเอ" (นามสมมติ) บุตรชายวัย 7 ขวบ ที่มีบาดแผลบริเวณศีรษะ โดยนายพิทักษ์เปิดเผยว่า ตนได้ส่งลูกชายไปเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมภายในซอยชนากร 2 อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อหวังให้ลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์ แต่หลังจากเริ่มเรียนได้เพียงสัปดาห์เศษ กลับเกิดเหตุไม่คาดคิด
เมื่อครูผู้สอนคือ "ครูจิตร" (นามสมมติ) อายุประมาณ 50 ปี ได้โทรศัพท์มาแจ้งตนว่า "เผลอ" ใช้โทรศัพท์มือถือฟาดศีรษะน้องเอจนแตก เนื่องจากไม่พอใจที่เด็กทำแบบทดสอบวิชาภาษาไทยผิดไป 3 ข้อ ประกอบกับอ้างว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้อารมณ์หงุดหงิด นายพิทักษ์ระบุเพิ่มเติมว่า หลังจากทราบเรื่องได้เข้าสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งครูยอมรับว่าทำจริงและมีพฤติกรรมดึงหูและทุบหลังเด็กด้วย ที่น่าตกใจคือครูคู่กรณีเสนอเงินชดเชยให้ไม่เกิน 500 บาท หรือหากไม่พอใจก็ให้ไปแจ้งความเอาเอง ซึ่งตนมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและไม่ให้เกียรติความเป็นมนุษย์ จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสระบุรี ทันที
"ลูกเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ก่อนว่าถูกครูทำร้าย แต่ตอนนั้นผมยังไม่ปักใจเชื่อ จนกระทั่งมาเกิดเหตุครั้งนี้ และพอเรื่องถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียล ก็มีผู้ปกครองรายอื่นส่งข้อมูลมาแฉเพิ่มว่า ลูกเขาก็เคยถูกครูคนนี้ใช้สมุดตีจนปากแตกมาแล้วเช่นกัน" นายพิทักษ์กล่าว
ในส่วนของอาการบาดเจ็บ เบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเป็นแผลเปิดขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องเย็บ แต่ยังต้องรอผลตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี ได้รับคำร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะดำเนินการเรียกตัว "ครูจิตร" ผู้ถูกกล่าวหา เข้ามาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา "ทำร้ายร่างกายผู้อื่น" เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวกับเด็กคนอื่นอีกคดีนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กในสถานศึกษาพิเศษและความเหมาะสมทางจริยธรรมของครูผู้สอน