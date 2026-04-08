แค่สิวๆ สื่ออิหร่านเผยเกาะคาร์กเสียหายเล็กน้อยหลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตี

การประเมินความเสียหายของอิหร่านบนเกาะคาร์ก (Kharg Island) หลังจากสหรัฐทิ้งระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมา พบว่า โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของศูนย์ขนส่งน้ำมันยังคงสภาพสมบูรณ์ ตามรายงานของสื่อที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งอ้างแหล่งข่าวในท้องถิ่น
สำนักข่าว Mehr ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่าน รายงานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเลบนเกาะ ซึ่งรองรับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านประมาณ 90% ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากการโจมตีของสหรัฐ และยังคงดำเนินงานได้ตามปกติ
เมื่อวันอังคาร ระบบ Fire Information for Resource Management System (FIRMS) ขององค์การนาซา ตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากบริเวณปลายด้านใต้และชายฝั่งตะวันตกของเกาะคาร์ก อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติด้านความร้อนเหล่านี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความเสียหาย เนื่องจากระบบ FIRMS ยังสามารถตรวจจับการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติจากโรงงานน้ำมันบนเกาะได้ด้วย
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า การโจมตีเมื่อคืนมีเป้าหมายไปที่เป้าหมายทางทหาร ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันขนาดใหญ่ของเกาะ โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้ว สหรัฐได้โจมตีเกาะคาร์กมาแล้ว ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐ (US Central Command) ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่คลังเก็บทุ่นระเบิดและขีปนาวุธ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารอื่น ๆ