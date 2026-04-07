แม่ค้าตลาดพรานนก ถูกคนร้ายลักทรัพย์ สูญเงิน 2.5 หมื่น บางร้านโดนหลักแสน โอดคดีไม่คืบ

วันนี้ (7 เม.ย.) น.ส.สมศรี แซ่เล้า อายุ 78 ปี เจ้าของร้านขายไข่ "เจ๊ศรี" ตลาดพรานนก ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.จักรกฤช สุวรรณวงศ์ สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินคดีคนร้ายข้อหา "ลักทรัพย์" รวมมูลค่า 25,100 บาท จนถึงขณะนี้คดีไม่มีความคืบหน้า
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มี.ค. เวลา 07.30 น. ขณะที่ น.ส.สมศรี อยู่ภายในร้านค้า "เจ๊ศรี" ขายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ต้ม เป็นอาคารพาณิชย์ ได้ตรวจสอบพบว่า ผ้ากันเปื้อน (เอี๊ยม) สีส้ม ราคา 100 บาท ภายในมีเงินสด 25,000 บาท หายไป จึงตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าก่อนเกิดเหตุ น.ส.สมศรี ได้ซักผ้าอยู่บริเวณข้างร้าน โดยวางผ้ากันเปื้อนไว้บนโต๊ะภายในบ้าน ซึ่งตัวบ้านอยู่ด้านหลังร้าน ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเองได้
น.ส.สมศรี เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนเห็นคนร้ายคล้ายคนต่างด้าว สูงประมาณ 165 ซม. สวมเสื้อยืดคอกลมสีเขียว กางเกงขาสั้นสีดำ สวมหน้ากากอนามัยสีดำ จากนั้นตนเดินตามออกไป คนร้ายฉลาดเดินเลี้ยวเข้าไปในตลาด แล้วออกลานจอดรถจึงตามไม่ทัน นอกจากนี้ ทราบว่าร้านค้าในตลาดพรานนกโดนลักทรัพย์ไป ประมาณ 3-4 ร้าน บางร้านโดนไปหลักแสน ก่อนหน้านี้ตนเคยถูกคนร้ายขโมยโทรศัพท์มือถือ แจ้งความแล้วคดีเงียบเช่นกัน