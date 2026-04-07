รพ.จุฬาภรณ์ โชว์ศักยภาพด้านศัลยกรรมฯ ผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่าน “คิ้ว” สำเร็จ ลดการบาดเจ็บ ฟื้นตัวไว

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศความสำเร็จอีกขั้นทางการแพทย์ หลังทีมศัลยแพทย์ระบบประสาทประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเนื้องอกในสมองด้วยเทคนิค “แผลเล็กผ่านคิ้ว” (Eyebrow Keyhole Approach) ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อน และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
นพ.จอนาตัน อรัญ ตั้งศรีวิมล ศัลยแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณฐานกะโหลกส่วนหน้า โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคทางสมองในประเทศไทย
นวัตกรรมการผ่าตัดแผลเล็ก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ความโดดเด่นของการผ่าตัดครั้งนี้ คือการเข้าถึงตำแหน่งของเนื้องอกผ่านช่องเปิดขนาดเล็กบริเวณคิ้ว ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ประกอบด้วย:
• กล้อง Microscope และ Endoscope: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นรายละเอียดของเนื้อเยื่อและหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน
• เครื่องนำวิถี (Neuronavigation): ช่วยกำหนดตำแหน่งของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ ลดผลกระทบต่อเนื้อสมองส่วนดีและโครงสร้างสำคัญข้างเคียง
• การส่องกล้องตรวจภายในร่วมกับเครื่องนำวิถี ช่วยให้สามารถผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสมองและโครงสร้างสำคัญ ลดระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาล
จากผลการรักษาพบว่า การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น แพทย์สามารถนำเนื้องอกออกได้สำเร็จทั้งหมด โดยผู้ป่วยมีระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลง และฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดกะโหลกศีรษะแบบเดิม
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลนิวยอร์กเพรสไบทีเรียน (New York Presbyterian) มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทขั้นสูงชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดสมองแผลเล็ก ผ่านทางคิ้ว (Eye brow approach) ส่องกล้องผ่านทางช่องตา (Endoscopic Transorbital Approach) และส่องกล้องผ่านทางจมูก (Endoscopic Endonasal Approach) ร่วมกับการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนในระดับมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนในระดับมาตรฐานสากล ให้ประชาชนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด