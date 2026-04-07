"หมอเหรียญทอง" เตือนคนไข้ในสถานการณ์ช่วงนี้ อย่าเรื่องมาก ย้ำ รพ.มงกุฎวัฒนะเก่งพอตัวค่ารักษาเท่า รพ.รัฐ

“หมอเหรียญทอง” ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความตรงแรงถึงผู้ป่วย แนะ “อย่าเรื่องมาก” ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ย้ำยังตรึงค่ารักษาราคาถูก พร้อมเปิดโครงการ “บัตรทองแพลตตินั่ม” รับผู้ป่วยทั่วประเทศ ไม่ต้องมีใบส่งตัว แต่ขอความร่วมมือเคารพกติกาและมารยาทในการใช้บริการ
วันนี้ (7 เม.ย.) เฟซบุ๊ก “เหรียญทอง แน่นหนา” หรือ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ดุดันและตรงไปตรงมา เกี่ยวกับแนวทางการรับบริการที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม โดย พล.ต.เหรียญทอง ระบุว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ตนมีคำแนะนำที่อาจจะ "ไม่รื่นหู" คือขอให้ผู้ป่วยอย่าเรื่องมาก หากจำเป็นต้องรักษาเพราะค่ารักษาถูกหรือต้องการใช้สิทธิ์ ก็ขอให้คำนึงถึงขีดความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาลเป็นหลัก
"จะเฮงซวยอย่างไร แต่ รพ.นี้ก็เก่งพอตัว... ไม่ชอบขี้หน้า ผอ.รพ. ก็อย่าไปคิดถึงมัน รักษาให้หายก่อนแล้วค่อยไปร้องเรียนหรือด่าภายหลังก็ยังได้ แต่อย่ากวนตีนซึ่งหน้า"
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ยืนยันว่าโรงพยาบาลจะยังคง "ตรึงราคาถูก" ต่อไป แม้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าสาธารณูปโภคจะพุ่งสูงขึ้น โดยเน้นว่าไม่ได้หวังกำไรท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสงคราม แต่ต้องการเพียงรักษาสมดุลกระแสเงินสดเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน
โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญคือ ผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วยโรคร้ายแรง/เรื้อรัง/ซับซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เปิดโครงการ "บัตรทองแพลตตินั่ม" ไม่ต้องมีใบส่งตัว
นอกจากนี้ยังได้แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ "บัตรทอง" ทุกเขต ทุกจังหวัด สามารถเดินทางมารับการรักษาได้โดย ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และจ่ายในราคาเท่าโรงพยาบาลรัฐ ภายใต้ชื่อ "โครงการบัตรทองแพลตตินั่ม" เงื่อนไขสำคัญ รับบริการได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องทำบัตร เน้นย้ำขอเพียงอย่าเรื่องมาก อย่าเกเร อวดเบ่ง หรือไร้มารยาททางสังคม