Meko เร่งเครื่องสู่ Top Aesthetic Hospital เอเชีย เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก ตอกย้ำผู้นำ “ออกแบบความงามเฉพาะบุคคล”

Meko International Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปี ประกาศก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าสื่อสารแบรนด์ครั้งใหญ่ผ่านการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ 2 คนแรกขององค์กร “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ ดวงดาว จารุจินดา” ภายใต้แนวคิด “Think it, Be it.” สะท้อน DNA แบรนด์บน 3 แกนหลัก Tailored – Trusted – Timeless พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ “ผู้นำโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจร” ที่เชื่อมต่อทั้งศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี และความเข้าใจเชิงลึกด้านผู้บริโภค
พญ.วรารัตน์ สิริกุตตาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเมโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำตลาดด้าน Medical Aesthetic Ecosystem อย่างเต็มรูปแบบ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดศัลยกรรมความงามในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่ม Upper to High Income ที่ให้ความสำคัญกับ “ความเป็นตัวเอง” และ “ผลลัพธ์ระยะยาว” มากกว่าการตามเทรนด์ Meko จึงวางกลยุทธ์การตลาดใหม่ โดยยกระดับจาก Mass Aesthetic ไปสู่ Personalized Beauty อย่างเต็มรูปแบบ เราไม่ได้ขายความสวย แต่เราสร้าง ‘ความมั่นใจที่ออกแบบได้’ ให้กับแต่ละบุคคล
หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ Meko International Hospital คือการขับเคลื่อนแบรนด์ผ่านแนวคิด Brand Humanization และ Authenticity Marketing โดยเลือกผู้ใช้บริการจริงที่สามารถถ่ายทอดผลลัพธ์และประสบการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถืออย่าง ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ ดวงดาว จารุจินดา มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่แรกขององค์กร
การเปิดตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการใช้พรีเซ็นเตอร์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ แต่คือการนำ “ตัวแทนประสบการณ์จริง” มาถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ในทุกมิติ ทั้งในด้านผลลัพธ์ ความปลอดภัย และการสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนในระยะยาว สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรฐานความงามของ โรงพยาบาลเมโกะ ผ่านมุมมองและประสบการณ์จริงของทั้งสองท่าน ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างจริงใจ อบอุ่น และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้รับชมได้สัมผัสบรรยากาศการบริการ ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตลอดจนมาตรฐานสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจและความสบายใจในทุกขั้นตอนของการดูแลความงาม
ด้าน พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลเมโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้ Meko แตกต่าง คือการพัฒนาโปรแกรม P.A.M (Personalized Aesthetic Mapping) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการวิเคราะห์ใบหน้าแบบองค์รวม เราไม่ได้มองแค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เรามองทั้งโครงสร้างใบหน้า สัดส่วน และบุคลิก เพื่อออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละคนจริง ๆ โดยไม่ทำเกินความจำเป็น และยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้
โดยแนวคิดการใช้พรีเซ็นเตอร์ 2 เจเนอเรชัน สะท้อน 2 มิติของแบรนด์ ซึ่ง ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแนวคิด Tailored for You สะท้อนภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยเข้ารับการดูแลผ่านโปรแกรม P.A.M (Personalized Aesthetic Mapping) เพื่อปรับสมดุลใบหน้าอย่างเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ การที่ลีเดียและครอบครัวเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ยังสะท้อน “ความเชื่อมั่นระดับครอบครัว” ซึ่งเป็น Insight สำคัญของลูกค้ากลุ่มพรีเมียม
ขณะที่ ดวงดาว จารุจินดา เป็นตัวแทนของแนวคิด Timeless in Beauty and Care หรือความงามที่ยั่งยืนในระยะยาว สะท้อนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัย โดยดวงดาวได้เข้ารับการรักษาศัลยกรรมแก้ไขตาสองชั้นร่วมกับการแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน Oculoplastic (Oculoplastic and Reconstructive Surgery) เพื่อฟื้นฟูการทำงานของดวงตาและเสริมความสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลผิวพรรณแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการผสานตัวแทนทั้ง 2 เจเนอเรชัน จึงช่วยตอกย้ำว่า Meko สามารถตอบโจทย์ความงามได้ “ในทุกช่วงวัย และทุกตัวตน”
พญ.วรารัตน์ กล่าวอีกว่า Meko ได้พัฒนา Aesthetic Ecosystem ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผนการรักษา ไปจนถึงการดูแลหลังการรักษาในระยะยาว ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล ด้วยการลงทุนโรงพยาบาลมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ทำให้สามารถให้บริการได้ครบทั้ง Aesthetic และ Surgery ในที่เดียว พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและระบบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบัน Meko มีฐานลูกค้ากว่า 100,000 ราย โดยแบ่งเป็นคนไทย 80% และต่างชาติ 20% จากอินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย และสิงคโปร์
ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักคือ Upper to High Income Segment ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครั้ง และให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังพบการเติบโตใน 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่
• กลุ่ม Gen Y และวัยทำงาน ที่เน้น Natural Look และ Personal Branding
• กลุ่มผู้ชาย ที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากขึ้น
• กลุ่ม Medical Tourism ที่มองหามาตรฐานระดับสากลควบคู่ความคุ้มค่า
โดยสัดส่วนบริการแบ่งเป็น Aesthetic 35% และศัลยกรรม 65% ครอบคลุมบริการยอดนิยม เช่น ศัลยกรรมจมูก หน้าอก ดูดไขมัน และดึงหน้า โดยคาดว่าในระยะ 5 ปี Meko ตั้งเป้าก้าวสู่ Top 5 โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามในเอเชีย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของภูมิภาค
พญ.วรารัตน์ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรกของ Meko จึงไม่ใช่เพียงแคมเปญการตลาด แต่เป็น “Strategic Move” ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดศัลยกรรมความงามครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมตอกย้ำจุดยืนของ Meko ว่า “ความงามที่แท้จริง ไม่ใช่การเหมือนใคร แต่คือการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”
ผู้ที่สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษของ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ ดวงดาว จารุจินดา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Meko International Hospital www.mekohospital.com หรือYouTube : Meko Hospital เพื่อสัมผัสมุมมองความงามที่ออกแบบได้เฉพาะคุณ และประสบการณ์จริงที่สะท้อนความเชื่อมั่นในทุกมิติของแบรนด์