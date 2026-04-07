พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้าน โกลเด้น เพลซ สาขาท่าเตียน

วันที่ 7 เม.ย.69 เวลา 08.53 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ รอรับ
สำหรับร้านโกลเด้น เพลซ สาขาท่าเตียน เป็นย่านการค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ได้เริ่มทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 408 ตารางเมตร มีโซนร้านค้าของฝาก ซึ่งคัดสรรสินค้าคุณภาพจากโครงการพระราชดำริ, โครงการหลวง, ผู้ประกอบการSME และวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นกลุ่มของฝากและอาหารพร้อมทาน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ทั้งไทยและชาวต่างชาติ ภายในร้านยังจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมถึง เบเกอรี่ และอาหารพร้อมทาน เช่น ข้าวสี่สี, ข้าวปลาดิบ, สลัดผัก, ผักผลไม้พร้อมทานนานาชนิดฯ
โดยภายในร้านยังมีโซนโกลเด้น คอฟฟี่ มีบริการเมนูเฉพาะสาขาท่าเตียน เครื่องดื่ม “สมูทตี้บ้านเรา” หรือ Locally Smoothies ของดีบ้านเรา ได้แก่ กล้วยหอม จากจังหวัดนครปฐม, สับปะรด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ใบมิ้นท์ จากจังหวัดนนทบุรี และมะพร้าวน้ำหอม จากจังหวัดราชบุรี สดจากแหล่งปลูก พร้อมท็อปปิ้งให้เลือกถึง 6 อย่าง ได้แก่ กล้วยตาก, กราโนล่า, กล้วยกรอบ, ข้าวแต๋น, มะพร้าวอบกรอบ และทองม้วนรสมะพร้าว ด้วยแนวคิดในการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรไทย พร้อมด้วยโซน โกลเด้น คิชเช่น ที่ให้บริการอาหารปรุงสดใหม่ๆ ทั้งเมนูอาหารไทยและเมนูอาหารนานาชาติ อาทิ ผัดไทกุ้งสดซอสยากิโซบะ, ข้าวกะเพราเนื้อวากิว, ข้าวผัดมันกุ้งไข่ดอง ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ชอบความคุ้มค่าและสะดวก ภายในร้านมีพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหาร รองรับลูกค้ากว่า 30 ที่นั่ง
นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยรอบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมและการพักผ่อน ชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจุดถ่ายรูปชมพระปรางค์วัดอรุณฯ ที่งดงามดึงดูดนักท่องเที่ยว และด้วยความร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ อาทิ จึงสร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าที่บริหารงานโดยบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสินค้าการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระราชบิดา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า โกลเด้น เพลซ ให้ทำหน้าที่เสมือน “ตู้เย็นของประชาชน” สืบต่อไป ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 21 สาขา