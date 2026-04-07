ม.สวนดุสิต เสิร์ฟแมตช์กอล์ฟการกุศล “Flagship Project Power of Giving” ชวนศิษย์เก่า-พันธมิตร ระดมทุนสนับสนุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้รักกีฬากอล์ฟทุกท่าน ร่วมสัมผัสประสบการณ์การออกรอบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในโครงการ “Flagship Project Power of Giving” กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ พันธมิตรต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการอุทิศตนเพื่อสังคม ตลอดจนร่วมระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพอย่างมั่นคง
กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ (Alpine Golf Club) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสนามระดับ Championship Course ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 5 สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า (ลงทะเบียน 05.30 น. เริ่มแข่งขัน 06.30 น.) และรอบบ่าย (ลงทะเบียน 09.30 น. เริ่มแข่งขัน 12.00 น.) ซึ่งจะใช้ระบบการปล่อยตัวแบบออกพร้อมกันทุกหลุม (Shotgun Start)
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เปิดรับสมัครในอัตราทีมละ 50,000 บาท (ทีมละ 4 ท่าน) พร้อมสิทธิประโยชน์ตลอดงาน รวมถึงกิจกรรมจับฉลากและรางวัลพิเศษมากมายหลังจบการแข่งขัน
ทั้งนี้ ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “Flagship Project Power of Giving” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โทร. 02-244-5342-5 ในวันและเวลาทำการ