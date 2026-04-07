นักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลง ระแวงน้ำมันขาดแคลน รถไฟหาดใหญ่-KL ตั๋วขากลับเหลือบาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยนักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลง ระแวงข่าวน้ำมันไม่มีขายในไทย ทัวร์ไม่ลงยกเลิกระนาว ด้านการรถไฟมาเลเซียลดค่าตั๋วขากลับ 20% ขบวนรถไฟ MySawasdee หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ 13 เม.ย. หลังบัตรเหลือบาน แต่ขาไปตั๋วเต็ม 300 ที่นั่ง
วันนี้ (7 เม.ย.) น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชะลอตัวด้านการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) อาทิ ตลาดมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาลดลง จากผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของข่าวสารการไม่มีน้ำมันจำหน่ายในสถานีบริการของไทย และส่งผลให้ทัวร์บัสจากมาเลเซียยกเลิกมาท่องเที่ยวไทย แต่นักท่องเที่ยวตลาดมาเลเซียยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่สองและสะสมแตะระดับ 1 ล้านคนแล้วในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 569,593 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 60,509 คน หรือร้อยละ 9.60 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 81,370 คน
โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร สําหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง อาทิ การมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการมีมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีน โดยประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 5 เม.ย. 69 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 9,744,179 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 474,400 ล้านบาท
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) จัดโปรโมชันขบวนรถไฟ MySawasdee เส้นทางหาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ (KL Sentral) วันที่ 13 เม.ย. 2569 ออกจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เวลา 10.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย) จอดเฉพาะสถานีปาดังเบซาร์ ไทปิง อิโปห์ สุไหงบูเลาะห์ ถึงสถานีปลายทาง KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์ เวลาประมาณ 23.15 น. (ตามเวลามาเลเซีย) โดยให้ส่วนลด 20% สำหรับที่นั่งชั้น AIRCOND SECOND CLASS จากราคาปกติ 95 ริงกิต (ประมาณ 767.77 บาท) เหลือ 76 ริงกิต (ประมาณ 614.22 บาท) โดยการกรอกโค้ดส่วนลด MYSAWASDEE20 ผ่านเว็บไซต์ https://online.ktmb.com.my และชำระผ่านบัตรเครดิต
ซึ่งจากการสำรวจที่นั่งคงเหลือ เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา พบว่า ที่นั่งชั้น AIRCOND SECOND CLASS ที่มีทั้งหมด 3 คัน คันละ 60 ที่นั่ง เหลือที่นั่งรวม 129 ที่นั่ง จากทั้งหมด 180 ที่นั่ง ส่วนรถนอน 3 คัน คันละ 40 เตียง รวม 120 เตียง พบว่าเหลือเตียงบนรวม 29 เตียง ส่วนขบวนรถขาไป เส้นทางกัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่ วันที่ 10 เม.ย. 2569 ที่นั่งเต็มทุกที่นั่ง 300 คน
สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 จังหวัดสงขลามีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดงาน Hat Yai Midnight Songkran 2026 ระหว่างวันที่ 10-13 เม.ย. 2569 ที่บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ ย่านธุรกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่, งาน Hat Yai Songkran Festival 2026 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. 2569 ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ส่วน อ.เมืองสงขลา มีการจัดงาน AMAZING SPLASH SONGKHLA FESTIVAL 2026 ระหว่างวันที่ 14-15 เม.ย. 2569 ที่หาดสมิหลา (ลานดนตรีและวัฒนธรรม) และ อ.สะเดา มีการจัดงาน DANNOK NIGHT SONGKRAN 2026 ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2569 ที่ถนนกาญจนวนิช (ด่านนอก) เป็นต้น