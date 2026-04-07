ถอดบทเรียนสื่อยุคใหม่! ‘ระวี ตะวันธรงค์’ ชี้ออนไลน์ไม่ใช่ใบอนุญาตทำอะไรก็ได้

“ระวี ตะวันธรงค์” ออกโรงเตือนแรง สะกิดคนทำสื่อยุคดิจิทัล หลังพบการนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงล้อเลียน ย้ำชัด “ออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่เล่นอะไรก็ได้” พร้อมชี้หัวใจของสื่อคือความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นที่ไม่ควรถูกลดทอนเพียงเพื่อความบันเทิง
วันนี้ (7 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงการสื่อสารมวลชน เมื่อ ระวี ตะวันธรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและอดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กระตุกต่อมคิดคนทำงานสื่อในยุคดิจิทัล กรณีการนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของประชาชนด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสม โดยระบุว่า “สื่อ คือ สื่อ จะทีวีหรือออนไลน์ คนดูคือประชาชนเหมือนกัน” ออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ ‘เล่นอะไรก็ได้’
ระวี ระบุว่า ปัจจุบันมีแนวคิดหรือ Mindset ที่ผิดเพี้ยนว่า เมื่อเปลี่ยนจากหน้าจอทีวีมาเป็นพื้นที่ออนไลน์ จะสามารถนำเสนอด้วยท่าทีอย่างไรก็ได้ แม้จะเป็นช่วงที่อ้างว่า "เบาๆ" แต่ในความเป็นจริง ผู้ชมยังคงเป็นประชาชนกลุ่มเดิมที่มีความรู้สึกและความคาดหวังต่อวิชาชีพสื่อไม่ต่างกัน
เขายังยกตัวอย่างรายการออนไลน์หลายรายการที่ไม่ได้มีหน้าจอทีวีรองรับ แต่กลับสามารถสร้างมาตรฐานสื่อได้สูงลิ่วและได้รับความเชื่อมั่น (Trust) จากผู้ชมอย่างมหาศาล เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับเนื้อหาและความถูกต้องมากกว่าการสร้างความสนุกเพียงอย่างเดียว
อย่าทำให้ความเดือดร้อนกลายเป็น ‘Entertainment’
ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงคือการนำเสนอข่าว #ราคาน้ำมันขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาปากท้องที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วประเทศ แต่กลับมีการส่งสารออกไปในเชิง “ล้อเลียน” หรือมีท่าทีที่เล่นเกินไป
"หมวกที่เขาใส่แล้วล้อเลียน...ไม่ใช่หมวกที่พวกเราใส่อยู่ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องโทนผิด แต่มันคือการไม่เคารพเนื้อหาของข่าว"
ระวีเน้นย้ำว่า สื่อมีสิทธิ์ที่จะสร้างสีสันหรือจุดดึงดูดในการเล่าเรื่องได้ แต่ “ไม่มีสิทธิ์ลดทอนความจริง” และยิ่งไม่มีสิทธิ์ทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนกลายเป็นเรื่องเพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพราะในขณะที่สื่อกำลังอ่านข่าว แต่ประชาชนกำลัง “ใช้ชีวิตอยู่ในข่าวนั้นจริงๆ” ‘Trust’ คือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของสื่อ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่เพียงคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น แต่คือ Mindset เบื้องหลังที่คิดว่า “แค่ทำให้คนสนุกก็พอ” ในวันที่ประชาชนกำลังทุกข์จริง ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าและต้นทุนทางวิชาชีพสื่อโดยไม่รู้ตัว
บทสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญของสื่อที่ดีตามมุมมองของระวี คือ สื่อต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ชม สื่อต้องไม่เลือกที่จะ “เล่น” กับความรู้สึกที่เจ็บปวดของประชาชน Trust (ความเชื่อมั่น) คือทิศทางระดับโลก (Global Direction) ที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ อินฟลูเอนเซอร์ หรือองค์กร ต้องหวงแหนมากที่สุด
สุดท้ายระวีฝากทิ้งท้ายให้คนทำงานสื่อกลับมาทบทวนจุดยืนของตนเองว่า "อยากให้คนมองเห็น Trust อะไรในการสื่อสารของเรา" เพราะมาตรฐานของสื่อควรจะคงที่ ไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตาม