สภ.สันทราย แจงรวบแก๊งป่วนบ้านหนุ่มร้องเรียนร้านอาหาร ผกก.สันทรายสั่งเคลียร์จบ 7 เม.ย. นี้

สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เร่งคลี่คลายปมดราม่าร้อน หลังชาวบ้านร้องเรียนร้านอาหารข้างบ้านส่งเสียงดัง–สร้างความเดือดร้อน ก่อนถูกกลุ่มชายปริศนาบุกกดกริ่งคุกคามถึงหน้าบ้าน ล่าสุดตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว 4 ราย เตรียมเรียกทุกฝ่ายเจรจาหาทางออก ย้ำเอาผิดถึงที่สุดหากพบเจ้าหน้าที่มีเอี่ยว
วันนี้ (7 เม.ย.) สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แถลงความคืบหน้ากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังได้รับความเดือดร้อนจากร้านอาหารใกล้บ้าน และถูกกลุ่มชายปริศนาบุกคุกคามถึงหน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.สันทรายน้อย จนทำให้เกิดความหวาดกลัวและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากร้านอาหารที่ติดกับหลังบ้าน ทั้งเรื่องเสียงเพลงดัง ลูกค้าส่งเสียงดังหลังร้านปิด และมีการปัสสาวะใส่กำแพงบ้าน ซึ่งเคยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเมื่อ ต.ค. 68แต่เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 69 เวลา 22.10 น. มีกลุ่มชายประมาณ 10 คน บุกไปที่หน้าบ้าน พยายามกดกริ่งซ้ำๆ หลายสิบครั้ง และใช้มือถือถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถและสภาพภายในบ้าน
ความคืบหน้าจากตำรวจล่าสุดผกก.สภ.สันทราย สั่งการด่วนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารและติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที ผลการตรวจสอบล่าสุด (6 เม.ย. 69) การตรวจสอบร้านอาหาร: พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวันผกก.สภ.สันทราย ร่วมกับนายอำเภอสันทราย เข้าตรวจใบอนุญาตพบว่ามีครบถ้วน ทั้งใบจดทะเบียนพาณิชย์ และใบอนุญาตขายสุรา/ยาสูบ รวมถึงมีการติดตั้งกระจกกันเสียงตามคำแนะนำ ได้จับกุมผู้ก่อเหตุ ตำรวจสามารถติดตามตัวชายที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านได้แล้ว 4 ราย เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันก่อความเดือดร้อนรำคาญ และทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว" โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ (ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด)
โดยกรณีมีภาพตำรวจไปปรากฏที่หน้าบ้านผู้ร้อง สภ.สันทราย ยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจที่เข้าไปประสานงานขอข้อมูลจากผู้ร้องเพื่อติดตามคดีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งยืนยันในวันที่ 7 เม.ย. 69 นี้ ทาง สภ.สันทราย ได้นัดหมายทั้งฝ่ายผู้ร้อง เจ้าของร้านอาหาร และฝ่ายปกครอง เข้ามาเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อจบปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด