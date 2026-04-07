แฉศูนย์เรียนรู้น้ำบาดาล 348 ล้านสร้างไม่เสร็จ กรมฯ แจงสั่งเลิกสัญญาแล้ว เตรียมหาผู้รับเหมาใหม่

เพจ "คิด ทำ ทิ้ง" เปิดข้อมูลโครงการก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการน้ำบาดาล ย่านงามวงศ์วาน มูลค่ากว่า 348 ล้านบาท พบพิรุธสร้างล่าช้ากว่าพันวัน ทั้งที่มีกำหนดแค่ปีเดียว ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่อนหนังสือชี้แจง สั่งฟันเลิกสัญญาผู้รับเหมาเดิมหลังงานอืด เตรียมเปิดประมูลหาเจ้าใหม่มาสานต่อส่วนที่เหลือ 8 เม.ย. นี้
วันนี้ (7 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "คิด ทำ ทิ้ง" โพสต์บทความหัวข้อ "348 ล้าน... สร้างทิ้ง?! ศูนย์เรียนรู้น้ำบาดาลที่กลายเป็นเพียง "อนุสาวรีย์ความล่าช้า" กล่าวถึงโครงการก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล บริเวณซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระบุว่า "ภาษีประชาชนหลักร้อยล้านกำลังจะสูญเปล่าอีกโครงการหรือเปล่า? วันนี้พามาส่องโครงการใหญ่ที่ควรจะเป็นประโยชน์กับประเทศ แต่สถานะปัจจุบันกลับกลายเป็นความล่าช้าที่ทะลุหลักพันวัน!
นี่คือโครงการ "ศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล" ที่มีกำหนดเวลาสร้างแค่ 1 ปี แต่ปัจจุบันหมดสัญญาไปนานแล้ว และงานก็ยังไม่ไปถึงไหน
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ เลขที่โครงการ: 64107087633
ชื่อโครงการ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ด้วยวิธี e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพฯ
มูลค่าสัญญา: 348,500,000.00 บาท
ผู้รับเหมา (คู่สัญญา): กิจการค้าร่วม บี เอส (บริษัท บุญอำไพ จำกัด และ บริษัท สแปน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด)
ความผิดปกติที่ต้องตั้งคำถาม
สัญญาเริ่ม-สิ้นสุด: 28 ม.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2566 (ระยะเวลาตามสัญญาคือ 365 วัน)
สถานะปัจจุบัน: ล่าช้ามาแล้วถึง 1,165 วัน!
การเบิกจ่ายเงิน: คืบหน้าไปเพียง 21.76%
ไส้ในงบประมาณ 348 ล้านบาท เอาไปทำอะไรบ้าง?
1.ค่าก่อสร้างศูนย์ฯ: 239,471,540.76 บาท
2.ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ: 94,481,742.93 บาท
3.ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่นๆ: 16,037,343.60 บาท
คำถามตัวโตๆ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
โครงการที่ควรจะใช้เวลาสร้างแค่ 365 วัน ทำไมถึงปล่อยให้ลากยาวล่าช้ามาได้เกือบ 3 ปี? ปัญหาอยู่ที่ไหน? ผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือมีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด? แล้วงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วกว่า 20% ได้เนื้องานคุ้มค่าหรือไม่?
วอนหน่วยงานตรวจสอบ (ป.ป.ช. / สตง.) และภาคประชาชนช่วยกันจับตาดู อย่าให้เงินภาษี 348 ล้านบาทของเรา ต้องกลายเป็นแค่ซากตึกร้างที่ไม่มีใครรับผิดชอบ"
ด้าน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตกลงจ้างก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล กับกิจการค้าร่วม บีเอส (ผู้รับจ้าง)
- ต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขอบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างมีการปฏิบัติงานด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานและยังไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฯ (ส่วนที่เหลือ) ซึ่งประกาศมีกำหนด สิ้นสุดวันที่ 7 เมษายน 2569
- ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถที่จะยื่นข้อเสนอในวันที่ 8 เมษายน 2569 และคณะกรรมการจะพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ 9-20 เมษายน 2569 ต่อไป
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจและช่วยเป็นหูเป็นตาในการร่วมกันนำเสนอความจริงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจจากกรณีดังกล่าวข้างต้น
อีกด้านหนึ่ง รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 272,671,522.75 บาท กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 8 เม.ย. 2569