ตำรวจระยองรวบอดีตผู้สมัคร ส.อบจ. พรรคส้มค้ายาเสพติด ส.ส. โพสต์ขอโทษ

ตำรวจระยองและ ป.ป.ส. จับกุมอดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ระยอง และผู้ช่วย ส.ส.ระยอง พบยาบ้า 206 เม็ด ยาไอซ์ 27.22 กรัม ด้าน ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน ขอโทษ ระบุหลังเลือกตั้งเจ้าตัวเป็นแค่สมาชิกพรรค ไม่มีตำแหน่งใดๆ
วันนี้ (7 เม.ย.) เพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า "จักรวาลด้อมส้ม" โพสต์ข้อความระบุว่า "ทุกคนคะ เมื่อคืนนายนิติภัทร โล่ห์สุวรรณ อดีต ผู้ช่วย สส. ระยองพรรคส้ม อดีตผู้สมัคร ส. อบจ. พรรคส้ม และเป็นตัวแทนจังหวัดระยองพรรคส้มเขต 2 ถูกจับข้อหาค้ายาบ้าและยาไอซ์ มีส้มมีเทา เทาทั้งพรรคกาเหมือนเดิม"
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง พร้อมกำลังชุดปราบปรามพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จับกุม นายนิติภัทร หรือนิกส์ โล่ห์สุวรรณ อายุ 37 ปี อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. จังหวัดระยอง จากพรรคประชาชน หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด พบของกลางยาบ้า 206 เม็ด ยาไอซ์ 27.22 กรัม เงินล่อซื้อ 3,700 บาท รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องชั่งดิจิทัล โดยคดีนี้เริ่มจากข้อมูลสายลับที่แจ้งว่า ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางติดต่อ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อยาบ้า 200 เม็ด และนัดส่งมอบกันในพื้นที่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ต้องหาขับรถมาถึงจุดนัด ก่อนส่งมอบยาบ้าเกือบครบจำนวน พร้อมแถมยาไอซ์ให้สายลับ และรับเงินไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีทันที โดยโยนเงินล่อซื้อทิ้ง และขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่จนได้รับความเสียหาย หวังเปิดทางหนี แต่ถูกสกัดจับได้ในที่สุด พบยาไอซ์ซุกซ่อนเพิ่มภายในรถ จากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลเชิงเนิน พบยาไอซ์เพิ่มเติม ยาบ้า และอุปกรณ์ที่ใช้แบ่งบรรจุ
สอบสวนเบื้องต้น นายนิติภัทร รับสารภาพว่า รับยาเสพติดมาจากเครือข่ายในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง โดยโอนเงินและนัดรับของ ก่อนนำมาแบ่งขายในพื้นที่ ได้กำไรประมาณ 700 บาท เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้า รวมถึงข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดี และเร่งขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้าน นายกฤช ศิลปชัย ส.ส. ระยอง เขต 2 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า ผมและพรรคประชาชนระยอง เห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความร้ายแรงและเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง และเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมถึงขยายผลไปถึงตัวการใหญ่โดยเร็วที่สุด
โดยนายนิติภัทร ได้ร่วมงานกับพรรคประชาชนจนถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา หลังจบการเลือกตั้งมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคประชาชน และปัจจุบันนายทะเบียนพรรคประชาชน กำลังดำเนินการขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามขั้นตอนแล้ว
ผมและพรรคประชาชนระยอง ขอโทษพี่น้องประชาชน และขอยืนยันนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ หากบุคลากรในพรรค ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ถูกกล่าวหาหรือมีมูลเหตุที่ส่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย พรรคพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง โดยไม่ปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด