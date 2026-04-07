สะเทือนใจ! แจ้งจับ พนง. ตามหนี้ จ้างชาย 3 คนทารุณหมาวัย 10 ปีจนตายคามือ แถมเรียกเงินซ้ำ

สะเทือนใจ หลังเพจมูลนิธิฯ ออกมาแฉเหตุสุดโหด พนักงานติดตามหนี้บุกบ้านย่านเพชรเกษม ก่อนก่อเหตุทารุณสุนัขสูงวัยวัย 10 ปีจนตายคามือ อ้างนำไปปล่อยแต่กลับใช้ความรุนแรงเกินมนุษยธรรม แถมเรียกเก็บเงินเจ้าของอีก 1,500 บาท ด้านผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว พร้อมเดินหน้าฟ้อง 3 ข้อหาหนัก ลั่นเอาผิดถึงที่สุด
วันนี้ (7 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อเพจ “มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation - WDT” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสลดที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักย่านเพชรเกษม หลังพนักงานบริษัทติดตามหนี้ของธนาคารแห่งหนึ่งกระทำการเกินกว่าเหตุ จนเป็นเหตุให้สุนัขที่อาศัยอยู่ในบ้านถูกยึดต้องจบชีวิตลงอย่างทารุณ โดยเผยว่า “พนักงานบริษัทติดตามหนี้เร่งให้เจ้าของบ้านขนย้ายของออก ทั้งที่เจ้าของยังอยู่ระหว่างดำเนินการและมีสุนัขสูงวัยอายุ 10 ปีอยู่ข้างใน มีการจ้างชาย 3 คน เข้ามาจับสุนัขโดยอ้างว่าจะนำไปปล่อย แต่กลับใช้ไม้ เชือกรัด และ "เหล็กสามง่าม" แทงที่ปากและจมูกสุนัขซ้ำๆ จนสุนัขขาดใจตายคามือ หลังสุนัขตาย พนักงานคนดังกล่าวยังเรียกเก็บเงินจากเจ้าของบ้านอีก 1,500 บาท โดยอ้างว่าเป็น "ค่าเสียเวลา" ของชุดที่มาจับสุนัข
ขณะนี้ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.เพชรเกษม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทาง WDT ยืนยันจะติดตามคดีให้ถึงที่สุด และให้ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษใน 3 ข้อหาหนัก คือ ร่วมกันทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเหี้ยม ,ทำให้เสียทรัพย์ (จากการสูญเสียสุนัข) ,กรรโชกทรัพย์ (จากการเรียกเก็บเงิน 1,500 บาท)
"บ้านจะถูกยึดได้ แต่หัวใจความเป็นคน...ต้องไม่ถูกยึดไปด้วย" — WDT ระบุทิ้งท้าย