มาเลเซียพบใช้บัตร ปชช. 4 ใบเติมน้ำมันถูกกว่า 100 ลิตร อธิบดีแนะไม่ส่งต่อ MyKad ให้คนอื่น

ตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องหาพกบัตรประชาชน 4 ใบเติมน้ำมันราคาถูกกว่า 100 ลิตรที่รัฐกลันตัน อธิบดีชี้การใช้บัตรของผู้อื่น รวมถึงสมาชิกในครอบครัวซื้อน้ำมันแทนกันเป็นสิ่งต้องห้าม ทำดรามาชาวมาเลเซียสับสน สุดท้ายทางกรมฯ แถลงไม่ได้ปิดกั้นประชาชนใช้สิทธิ์ แต่ขอให้ใช้อย่างรับผิดชอบและไม่ส่งต่อให้บุคคลอื่น
วันนี้ (7 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทะเบียนราษฎร (Jabatan Pendaftaran Negara) หรือ JPN ประเทศมาเลเซีย ออกเอกสารข่าวเมื่อวันจันทร์ (6 เม.ย.) กรณีที่ดาตุก บาดรุล ฮิชาม อาลีอัส อธิบดีกรมทะเบียนราษฎร ออกคำแถลงเกี่ยวข้องกับการสืบสวนกรณีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนประเทศมาเลเซีย (MyKad) จำนวน 4 ใบ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัตร (ในการเติมน้ำมัน) ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอำนาจของกรมฯ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารระบุตัวตน ในกรณีนี้ JPN ย้ำว่าไม่มีการปิดกั้นหรือระงับสิทธิ์สำหรับประชาชนในการใช้บัตร MyKad เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนภายใต้โครงการ BUDI95 (เงินอุดหนุนน้ำมันเบนซิน RON95) ตราบใดที่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ โครงการนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลมาดานี (MADANI) เพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินอุดหนุนนั้นตรงจุด โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสวัสดิการของประชาชน
ตามระเบียบข้อที่ 25 ของระเบียบการทะเบียนราษฎร ค.ศ. 1990 การใช้หรือการถือครองบัตร MyKad โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรนั้นถือเป็นความผิด JPN มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าบัตร MyKad ในฐานะเอกสารยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการของประเทศ จะได้รับการปกป้อง ปลอดภัย และไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ในบริบทของกรณีที่เป็นข่าว การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาเรื่อง การใช้บัตร MyKad 4 ใบ โดยบุคคลเพียงคนเดียวในรัฐกลันตัน คำแถลงของอธิบดีกรมทะเบียนราษฎรไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้
ด้วยเหตุนี้ จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนใช้บัตร MyKad ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และไม่ส่งมอบบัตรให้แก่ผู้อื่นในการทำธุรกรรมใดๆ รวมถึงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและความเสี่ยงจากการถูกนำอัตลักษณ์ไปใช้ในทางที่ผิด JPN ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าบัตร MyKad ที่ออกให้นั้น ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยันตัวตนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น BUDI95
ในแง่ของการใช้เงินอุดหนุนในทางที่ผิด รวมถึงการดำเนินโครงการ BUDI95 การบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกระทรวงการค้าภายในและค่าครองชีพ (KPDN) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง JPN ขอให้ทุกฝ่ายอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ และทำความเข้าใจบริบทที่แท้จริงของประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะทำการตีความใดๆ เพื่อให้การวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีมารยาทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง JPN ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าอธิปไตยและความปลอดภัยของระบบการทะเบียนราษฎรจะได้รับการปกป้องและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนสืบไป
แถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอธิบดีกรมทะเบียนราษฎรให้ข่าวแก่สื่อมวลชนมาเลเซีย ระบุว่า การใช้บัตร MyKad ของผู้อื่น รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะเป็นเอกสารแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการที่ไม่สามารถนำไปใช้ ถือครอง หรือแสดงแทนโดยบุคคลอื่นได้ หลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (1 เม.ย.) ตำรวจรัฐกลันตันจับกุมชายรายหนึ่งขณะเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน โดยพบว่าชายคนดังกล่าวใช้บัตร MyKad ซื้อน้ำมันเบนซิน RON95 มากกว่า 100 ลิตร ข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวมาเลเซียเกิดความสับสน ภายหลังกรมทะเบียนราษฎรจึงได้ออกแถลงข่าวดังกล่าว ชี้แจงว่าเป็นการเน้นถึงประเด็นการจับกุมเท่านั้น
ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ยูซอฟ มามัต ผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันพฤหัสบดี (2 เม.ย.) ว่า ขณะควบคุมตัวผู้ต้องหาพบว่ามีบัตร MyKad จำนวน 4 ใบไว้ในครอบครอง โดยใช้บัตรของบุคคลต่างๆ ซื้อน้ำมันเบนซินมากกว่า 100 ลิตร คดีนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังกระทรวงการค้าภายในและค่าครองชีพแล้ว โดยผู้ต้องสงสัยจะถูกสอบสวนภายใต้พระราชบัญญัติการจดทะเบียนแห่งชาติ รวมทั้งตำรวจจะตรวจสอบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำมาใช้กับผู้ต้องสงสัยด้วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ายังไม่พบกรณีที่ชาวมาเลเซียซื้อน้ำมันดีเซลในประเทศไทย และลักลอบเข้ามาในรัฐกลันตันแต่อย่างใด
อนึ่ง รัฐบาลนายอันวาร์ อิบราฮิม ที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลมาดานี (MADANI) ได้ดำเนินนโยบายประชานิยม ด้วยการให้ประชาชนซื้อน้ำมันเบนซิน RON95 ในราคาลิตรละ 1.99 ริงกิต (ประมาณ 16-17 บาท) โดยใช้บัตร MyKad ยืนยันตัวตน จำกัดการซื้อคนละไม่เกิน 300 ลิตรต่อเดือน ก่อนที่ปัจจุบันจะลดลงเหลือ 200 ริงกิตต่อเดือน ในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลาง
สำหรับราคาน้ำมันในประเทศมาเลเซีย กระทรวงการคลังมาเลเซีย (Kementerian Kewangan) จะประกาศเปลี่ยนแปลงราคาเป็นประจำทุกค่ำวันพุธ มีผลวันพฤหัสบดี โดยรอบล่าสุดวันที่ 2-8 เม.ย. พบว่าน้ำมันเบนซิน RON97 ราคา 4.95 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 40.06 บาท), น้ำมันเบนซิน RON95 แบบไม่มีการอุดหนุนจากรัฐบาล 3.87 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 31.32 บาท) และน้ำมันดีเซล เฉพาะคาบสมุทรมาเลเซีย ราคา 6.02 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 48.72 บาท)