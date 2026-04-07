“ทรัมป์” สั่งล่าตัวคนปูดข่าวทหารสหรัฐฯ สูญหายหลัง F-15 ถูกยิงตกในอิหร่าน ขู่จำคุกสื่อหากไม่เปิดเผยแหล่งข่าว

“ทรัมป์” สั่งตามหาตัวคนปล่อยข่าวทหารนักบินสูญหายในอิหร่าน หลังเครื่อง F-15E ถูกยิงตก ห้างทำให้ปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เตรียมใช้เหตุผลด้านความมั่นคงกดดันสื่อให้เปิดเผยแหล่งข่าว ไม่เช่นนั้นนักข่าวต้องติดคุกเอง
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันจันทร์(6 เม.ย.) ว่า รัฐบาลกำลังเร่งตามหาตัวผู้ปล่อยข้อมูล ที่เปิดเผยข่าวนักบินสหรัฐฯ สูญหายในอิหร่าน หลังเครื่องบินขับไล่ F-15E ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ยังขู่ว่า นักข่าวที่รายงานข่าวดังกล่าวอาจต้องเผชิญโทษจำคุก หากไม่ยอมเปิดเผยแหล่งข่าว โดยระบุว่า “คนที่ทำข่าวนี้จะต้องติดคุก หากไม่ยอมบอกแหล่งที่มา”
ระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือ 2 รายจากเครื่องบินที่ถูกยิงตกในอิหร่าน ทรัมป์กล่าวว่า การรั่วไหลของข้อมูลทำให้ภารกิจช่วยเหลือมีความยากลำบากมากขึ้น
“มันกลายเป็นปฏิบัติการที่ยากขึ้นมาก เพราะมีการปล่อยข้อมูล เรากำลังพยายามอย่างหนักในการหาตัวคนที่ปล่อยข่าว” ผู้นำสหรัฐฯ กล่าว
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังวิจารณ์การเปิดเผยว่ามีลูกเรืออีกหนึ่งรายสูญหาย ว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ เนื่องจากอาจทำให้อิหร่านรับรู้และเร่งค้นหาตัวก่อนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
เขายังย้ำว่า รัฐบาลจะดำเนินการกับสื่อที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าว โดยอาจอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อกดดันให้เปิดเผยแหล่งข่าว มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญโทษจำคุก
“เราจะไปหาบริษัทสื่อที่เผยแพร่ข่าวนี้ และจะบอกว่าเพื่อความมั่นคงของชาติ ต้องเปิดเผย ไม่เช่นนั้นก็ต้องติดคุก เราต้องหาคนปล่อยข่าวให้ได้ เพราะนี่เป็นคนที่อันตราย” ทรัมป์กล่าว