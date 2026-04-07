“ทรัมป์” โว สหรัฐฯ สามารถจัดการอิหร่านได้ภายในคืนเดียว อาจเป็นคืนวันอังคารนี้ หากไม่ยอมทำข้อตกลง

“ทรัมป์” ขู่จัดการอิหร่านได้ในคืนเดียว ชี้อาจเกิดขึ้นในคืนวันอังคารนี้ หากไม่ยอมทำข้อตกลง
ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี. นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันจันทร์ (6 เม.ย.) เตือนอิหร่านว่า สหรัฐฯ มีศักยภาพจัดการอิหร่านทั้งประเทศได้ภายในคืนเดียว พร้อมระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าว “อาจเกิดขึ้นในคืนวันอังคาร” หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวในการแถลงข่าวว่า “ทั้งประเทศสามารถถูกจัดการได้ภายในคืนเดียว และคืนนั้นอาจเป็นคืนพรุ่งนี้” ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้เตือนหลายครั้งว่า สหรัฐฯ อาจดำเนินการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า สะพาน และระบบสาธารณูปโภค หากรัฐบาลเตหะรานไม่ยอมทำข้อตกลง หรือไม่เปิดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก
นอกจากนี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ยังระบุว่า อิหร่านมีเส้นตายจนถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันอังคาร เพื่อยอมรับข้อตกลงดังกล่าว มิฉะนั้นอาจเผชิญมาตรการตอบโต้จากสหรัฐฯ
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลายฝ่ายจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ