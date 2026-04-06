"ในหลวง" พระราชทานพระราชดำรัส ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ เน้นคุณภาพชีวิตประชาชน

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ครม.ใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ทรงมีพระราชดำรัสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาธิปไตยงอกงาม
วันนี้ (6 เมษายน 2569 )เวลา 18.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
การนี้ทรงมีพระราชดำรัส แก่คณะรัฐมนตรีก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่ตามความตอนหนึ่งว่า
“…ข้าพเจ้ายินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น คณะรัฐมนตรีและมาถวายสัตย์ปฏิญาณ การทำหน้าที่ของท่านนั้น มีผลหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือผลต่อประชาชน ซึ่งควรจะต้องได้รับความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างหนึ่ง คือผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตย ซึ่งควรจะต้องงอกงามไพบูลย์ ในวิถีทางที่ถูกต้อง อีกอย่างหนึ่งคือผลต่อประเทศชาติ ซึ่งควรจะต้องมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นและพัฒนาก้าวหน้าไป อย่างยั่งยืน
หากทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยระลึกถึงผลประโยชน์ทั้งสามส่วนนี้ เป็นจุดหมายสูงสุด ก็จะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้และนำพา ชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นอุปสรรค ปัญหาต่างๆไปสู่ความสถาพรได้ อย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จ ในการ ปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน“