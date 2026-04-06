xs
xsm
sm
md
lg

อิหร่านขอบคุณแอ๊ดบาว ใส่เสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP หนุนแบบสุดใจขาดดิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ขอบคุณ แอ๊ด คาราบาว หลังสวมเสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP ขึ้นคอนเสิร์ต หนุนอิหร่านแบบสุดตัว

วันนี้ (6 เม.ย.) เฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย โพสต์ภาพนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ใส่เสื้อยืด SAVE IRAN, F*CK TRUMP เพื่อสนับสนุนอิหร่าน และต่อต้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามตะวันออกกลาง ขณะทำการแสดงคอนเสิร์ต โดยระบุว่า "We appreciate the support Aed Carabao showed for Iran at his concert. Viva Iran พวกเราขอขอบคุณ แอด คาราบาว สำหรับการสนับสนุนอิหร่าน และหวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้"






อิหร่านขอบคุณแอ๊ดบาว ใส่เสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP หนุนแบบสุดใจขาดดิ้น
อิหร่านขอบคุณแอ๊ดบาว ใส่เสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP หนุนแบบสุดใจขาดดิ้น
อิหร่านขอบคุณแอ๊ดบาว ใส่เสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP หนุนแบบสุดใจขาดดิ้น