อิหร่านขอบคุณแอ๊ดบาว ใส่เสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP หนุนแบบสุดใจขาดดิ้น

สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ขอบคุณ แอ๊ด คาราบาว หลังสวมเสื้อ SAVE IRAN, F*CK TRUMP ขึ้นคอนเสิร์ต หนุนอิหร่านแบบสุดตัว
วันนี้ (6 เม.ย.) เฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย โพสต์ภาพนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ใส่เสื้อยืด SAVE IRAN, F*CK TRUMP เพื่อสนับสนุนอิหร่าน และต่อต้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามตะวันออกกลาง ขณะทำการแสดงคอนเสิร์ต โดยระบุว่า "We appreciate the support Aed Carabao showed for Iran at his concert. Viva Iran พวกเราขอขอบคุณ แอด คาราบาว สำหรับการสนับสนุนอิหร่าน และหวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้"