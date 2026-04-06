ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชสโรกาสให้ ออท.อินเดีย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

วันนี้ (6 เมษายน 2569 )เวลา 18.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนาเคส สิงห์ (Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้ นางปรัชญา สิงห์ (Mrs. Pragjna Singh) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย