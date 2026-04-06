ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ นายพลทหาร ตำรวจ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันนี้ (6 เมษายน 2569) เวลา 18.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ณัฐพล นาคพานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ข้าราชการทหารชั้นนายพล และข้าราชการนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ ประจำปี 2568 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย