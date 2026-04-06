อินฟลูฯ “หมูเฟิร์น” จบประเด็นร้อน! ไม่ติดใจปมเรียกค่าน้ำมัน หลังผู้กำกับการเข้าชี้แจง-ขอโทษ

ดรามาคลี่คลาย “หมูเฟิร์น” ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด ยืนยันไม่ติดใจเหตุเจ้าหน้าที่เรียกค่าน้ำมันลงพื้นที่ หลังผู้กำกับการเข้าพบ ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมขอโทษ และเดินหน้าตรวจสอบตามขั้นตอนแล้ว
จากกรณีดรามาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโจรปล้นบ้าน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
วันนี้ (6 เม.ย.) ล่าสุด “หมูเฟิร์น” อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของเรื่อง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า ขณะนี้ผู้กำกับการได้เข้ามาพบและอธิบายข้อเท็จจริงกับตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ร้อยเวรที่ถูกพาดพิงได้ยอมรับข้อเท็จจริงกับผู้บังคับบัญชาแล้ว และขณะนี้เรื่องดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
หมูเฟิร์นยังระบุอีกว่า ขอขอบคุณผู้กำกับการและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลและเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว พร้อมยืนยันว่า ณ ตอนนี้ไม่ได้ติดใจในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ เจ้าตัวยังแสดงความหวังว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือในพื้นที่ใดก็ตาม
