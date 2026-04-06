เปิดหน้าจริง “น้องฟ้า” เหยื่อทารุณหลังศัลยกรรม พร้อมประกาศยุติการรักษา เตรียมเริ่มต้นชีวิตใหม่

เผยภาพใบหน้าจริงๆ ล่าสุด “น้องฟ้า” หลังผ่านการผ่าตัดฟื้นฟูนาน 4 ปี จากเหยื่อความรุนแรงยาวนานกว่า 15 ปี สภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย เจ้าตัวตัดสินใจยุติการรักษา พร้อมกลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังและโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต
จากกรณีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2564 ของ “น้องฟ้า” ชายวัย 29 ปี ซึ่งตกเป็นเหยื่อการทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมจากนายจ้างตลอดระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี จนร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสทั่วทั้งตัว ทั้งยังถูกบังคับให้กระทำพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรม ส่งผลให้อวัยวะบางส่วนเสียหายอย่างหนัก ใบหน้าผิดรูป และกระดูกหักหลายแห่ง อีกทั้งตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ไม่เคยได้รับค่าจ้าง ก่อนที่เรื่องราวจะถูกเปิดเผยและนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในที่สุด
ภายหลังได้รับการช่วยเหลือ “น้องฟ้า” ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ทำการผ่าตัดแก้ไขรวมแล้วกว่า 11 ครั้ง ใช้เวลานานถึง 4 ปี เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและใบหน้าให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด
วันนี้ (6 เม.ย.) ความคืบหน้าล่าสุดในรายการข่าว “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” “หนุ่ม กรรชัย” ผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด เปิดเผยว่า ภาพใบหน้าของน้องฟ้าที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ เป็นภาพที่ผ่านการแต่งหน้า รวมถึงมีการปรับแสง เงา และใช้เทคโนโลยีเอไอ จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยยืนยันว่าสภาพใบหน้าจริงดีขึ้นอย่างมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ “หนุ่ม กรรชัย” ยังระบุว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยจัดหาที่พักให้น้องฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดน้องฟ้าได้ตัดสินใจยุติการผ่าตัดไว้เพียงเท่านี้ และเตรียมเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยสนับสนุนการสร้างเล้าไก่เพื่อให้สามารถเลี้ยงไก่และมีรายได้เลี้ยงตัวเองต่อไป นับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาอย่างยาวนาน