ปั๊มบางจากเริ่มวันแรก น้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ 2 ลิตรแลก 1 ลิตร 15 สาขาใน กทม.-ปริมณฑล

เริ่มแล้วปั๊มน้ำมันบางจาก 15 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดโครงการนำร่อง Fry to Fly 2 ลิตรแลก 1 ลิตร นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแลกน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ ได้สูงสุด 20 ลิตรต่อคัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 69
วันนี้ (6 เม.ย.) เป็นวันแรกที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนำร่อง Fry to Fly 2 ลิตรแลก 1 ลิตร หรือโครงการน้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก 15 สถานีที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่พลังงานผันผวน พร้อมกับนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการนำมาแลกเติมน้ำมันแล้ว ยังสามารถจำหน่ายได้ตามราคารับซื้อในปัจจุบัน โดยน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ใช้รถยนต์สามารถนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว โดยกรองเศษอาหารออก และใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท (เช่น ขวดน้ำมันพืชเก่า) มาแลกเติมน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ (เฉพาะเกรดธรรมดา ไม่รวมพรีเมียม) ได้ทันที โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 1 กิโลกรัม เทียบเท่า 1 ลิตร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง โดยผู้ใช้รถยนต์ 1 คน สามารถรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 20 ลิตร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2569 เฉพาะเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก 15 สาขาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สาขาเอกมัย สาขาสุขุมวิท 99 สาขาวิภาวดีรังสิต สาขา ENCO สาขาเจริญกรุงตัดใหม่ สาขาศรีนครินทร์ สมิติเวช สาขากาญจนาภิเษก (บางบอน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาสุขาภิบาล 1 (2) สาขาเลียบวารี จ.สมุทรปราการ สาขาศรีนครินทร์ 1 สาขาเทพารักษ์ กม. 9 จ.นนทบุรี สาขากาญจนาภิเษก กม. 41 สาขาแจ้งวัฒนะ และ จ.ปทุมธานี สาขาพหลโยธิน 38