อาจารย์เฉลิมชัยด่าช่อง 8 กล่าวหาพาคนไปตาย ยันเอ็ม เมืองพานไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดร่องขุ่น

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โต้ช่อง 8 ข่าวเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เพราะโดนด่าพาคนไปตายไม่เป็นความจริง ยืนยันไม่ได้เลิกขี่รถจักรยานยนต์ และ เอ็ม เมืองพาน ผู้เสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัดร่องขุ่น
วันนี้ (6 เม.ย.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย กล่าวผ่านวิดีโอคลิปตำหนิสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นำเสนอข่าวกรณีการเสียชีวิตของนายนรินทร ทามาส หรือ เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ ส่วนตัว ประสบอุบัติเหตุทางถนนที่ทางลงเขื่อนแม่สรวย เมื่อค่ำวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่อ้างว่าอาจารย์เฉลิมชัยประกาศเลิกขี่รถจักรยานยนต์เพราะโดนด่าพาคนไปตาย สาระสำคัญระบุว่า เรื่องนี้จะชี้แจงหลังงานศพนายเอ็มเสร็จสิ้นเสียก่อน แต่ทนไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาว่าตนพาคนไปตาย เลิกขี่รถจักรยานยนต์ คนด่าทั้งเมือง
นายเฉลิมชัยถามสื่อมวลชนสำนักดังกล่าวว่า ด่าอะไรตน ข่าวมั่วฉิบหาย เขียนส่งเดช เอายอดไลก์อย่างเดียว ความจริงผู้สื่อข่าวไม่รู้เลย ขณะนั้นตนอยู่ประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินทางกลับมา ซึ่งนายเอ็มเสียชีวิตวันเดียวกัน ขณะนั้นนายเอ็มขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวด้วยตัวเอง เกี่ยวอะไรกับตน ข่าวที่ตนบอกว่าเลิกนั้น ตนไม่ได้เลิก ตนยังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ ดูจากชุดที่ตนใส่ แต่รถจักรยานยนต์คันใหญ่ที่ขับขี่กับนายเอ็มนั้น ตนเลิกแล้วเอาไปเก็บ ไม่ขับขี่รถซีซีสูง หันมาขับขี่รถซีซีต่ำ
อีกทั้งข่าวที่ออกมาผิดหมด นายเอ็มไม่เกี่ยวข้องกับวัดร่องขุ่น แต่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างตนมา 10 กว่าปีแล้ว แต่คนของตนที่เป็นลูกศิษย์สร้างวัดนั้นไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ นายเอ็มเป็นเลขาฯ ส่วนตัว แต่มีเลขาฯ ใหญ่ของตนที่เป็นผู้จัดการวัดร่องขุ่น ชื่อนายแมน (นายวันชัย เทพสา) นั่นคือคนที่คุมวัดทั้งหมด นายเอ็มไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัด แค่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ ตนรักและท่องเที่ยวด้วยกัน ขอให้นำเสนอข่าวให้ถูกต้อง
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า ตนอยากจะพูดเรื่องนี้ แต่ตนอยู่ในงานศพ กำลังเครียด กำลังเศร้า แต่มากเข้าๆ สื่อมวลชนก็เล่นงานตน หาว่าพาคนไปตาย