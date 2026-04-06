ป.ป.ท. รุกฆาตทุจริต! จัดเวทีบูรณาการ 3 ภาคส่วน ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นระดับสากล

สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Synergy for Transparency” มุ่งยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในภาครัฐเชิงรุก โดยมี “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายเข้มงวดในการป้องกันทุจริตและสกัดกั้นการรับสินบน เพื่อเป้าหมายสำคัญในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“Synergy for Transparency: การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ณ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างบูรณาการ
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการรับสินบน การทุจริต และการประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ในการเฝ้าระวัง สกัดกั้น ระงับยับยั้ง และลดโอกาสการเกิดการทุจริต นอกจากนี้ ยังถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริม ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวมอบนโยบายในหัวข้อ “มาตรการและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย” ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใสเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลกับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริต”โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภายในงานได้จัดให้มีเวทีอภิปรายในหัวข้อ“ความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับค่า CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนและประชาชน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ อาทิ กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นำโดย ดร.มานะ นิมิตมงคล รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล รศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ“จากปัญหาสู่ทางออก เสริมพลังท้องถิ่นโปร่งใสไร้ทุจริต (Stop Corruption)” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากองค์กรอิสระและสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาอย่างคับคั่ง
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างธรรมาภิบาล และยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป