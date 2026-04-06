ทีโพสต์ล่ะไว! ตร.เชียงใหม่โผล่กล่อมผู้เสียหาย "ลบคลิป" หลังดรามาชายฉกรรจ์บุกคุกคามปมร้องเรียนเสียงดัง

หนุ่มเชียงใหม่สุดทน ร้องเรียนร้านอาหารเสียงดังจนถูกแก๊งชายฉกรรจ์นับสิบบุกคุกคามถึงหน้าบ้าน แฉยับพิกัดชัดแต่ตำรวจไม่ขยับ พอกลายเป็นกระแสรีบโผล่แสดงความเป็นห่วง แต่กลับ 'สั่งให้ลบคลิป' เจ้าตัวลั่นไม่ยอมถอย ถามกลับสรุปอยู่ข้างประชาชนหรือข้างคนร้าย
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความหลังตนเองได้รับความเดือดร้อนหนักจากร้านอาหารเปิดใหม่หลังบ้านใน จ.เชียงใหม่ ที่เล่นดนตรีสดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนมาตลอด จนตัดสินใจร้องเรียนหน่วยงานรัฐและศูนย์ดำรงธรรมเพียงลำพังเพราะเพื่อนบ้านคนอื่นหวาดกลัวอิทธิพล หลังร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐกลับไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจนต้องออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวลงโซเชียล แต่หลังจากหนังสือจากหน่วยงานราชการออกเพียงหนึ่งวัน (2 เม.ย.) มีกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 10 คน บุกมาที่บ้าน พยายามกดกริ่งเรียก ล่าสุด ผู้โพสต์รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากและต้องย้ายออกจากบ้านชั่วคราว พร้อมทิ้งท้ายว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เห็นใบหน้ากลุ่มคนดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"กฎหมายมีไว้ทำไม??? มึงใครเนี่ย!!! นี่เราอยู่ในยุคที่มีนักเลงเป็นฝูงบุกมาถึงบ้านแล้วเหรอเนี่ยย อยู่เชียงใหม่มานี่ครั้งแรกที่อลังการมาก
เรื่องมันเป็นมาแบบนี้ ฟังนะ มันมีร้านอาหารมีดนตรีสดมาเปิดใหม่ข้างหลังบ้านติดกันเลย แล้วทุกคืนแม่งเสียงดังมาก สร้างบ้านมาอยู่บ้านมา 10 กว่าปีอย่างสงบ พอมีร้านอาหารนี้มาเปิดไม่มีความสงบเลย โทร.แจ้งความเสียงดังตำรวจก็รับเรื่อง แต่ไม่รับรู้ เมาอีกต่างหาก ชวนชาวบ้านที่เดือดร้อนขนาดลูกเขาอ่านหนังสือไม่ได้ต้องใส่หูฟังไปร้องเรียนก็ไม่มีใครไปเพราะกลัวพวกนักเลง สรุปผมลุยแม่งคนเดียวเลย ตอนมาเปิดร้านใหม่ๆ เอากระเช้าแบรนด์มาให้ฝากแม่บ้านไว้ พอรู้รีบเอาไปคืนพวกเขาแล้วว่าพวกพี่ทำคนอื่นเดือดร้อนเสียงดัง พี่ทำมาหากินคนเดียวได้งั้นเหรอ
หลังจากนั้นมาก็ไล่ฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จี้ตลอด สรุปหน่วยงานรับรู้และรับเรื่อง แต่ไม่ทำอะไรสักอย่าง จนล่าสุดโทร.ไปแจ้งตำรวจอีกทีเพราะมันเสียงดัง และไปศูนย์ดำรงธรรมอีกเป็นครั้งที่ 3 สรุปเรื่องดำเนินแล้ว หนังสือเพิ่งออกวันที่ 1 แล้วเป็นเราคนเดียวที่ดันเรื่องนี้ สรุปคืนวันที่ 2 พวกชายฉกรรจ์มาเต็มหน้าบ้านเลยประมาน 10 คนได้ผลัดกันมากดกริ่ง ซึ่งเราก็อยู่ในบ้านแต่ไม่ได้ยินอะไรเลย พวกพี่มาหาผมถึงบ้านขนาดนี้ มาเป็นฝูงเต็มซอยเลย ผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าพวกพี่มาหา เพราะผมดูหนังอยู่ในบ้าน ผมมารู้อีกทีก็อีกวันตอนบ่ายแล้ว ข้างบ้านเขามาบอกว่าพวกพี่มาหาผม แล้วเขายังบอกด้วยพวกพี่มาจากร้านอาหารที่มีปัญหากับผมอยู่ ผมเลยย้อนกล้องดูพวกพี่เป็นยังไง ตอนแรกมาสี่ยังพอทน สักพักมาสิบ ผมพอเลย โชคดีของผมที่ไม่ได้ยินเสียงกดกริ่งหรือใครมาเรียก ไม่งั้นเละ ผมนี่เละ มีการถ่ายรูปทะเบียนรถทุกคันในบ้านและถ่ายรูปบ้านไปด้วย!
ถ้าการที่ผมทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วต้องเจอส้นตีนเยอะขนาด พวกพี่ก็ใจกล้าเกิน มากันเป็น 10 นึกว่าผมเป็นกัปตันอเมริกาเหรอ????
หน้าชัดมากไม่รู้จักสักคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้รู้จักกันเร็วๆ นี้ คุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะพี่!!!!!!!!!!!
ผมกลัวมากเลยนะพี่ ไม่สามารถอยู่บ้านได้รู้สึกไม่ปลอดภัย"
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ได้อัปเดตเหตุการณ์เพิ่มเติมว่า อัปเดตครับ ล่าสุดคุณตำรวจแสดงความเป็นห่วง เพราะเห็นในโซเชียล แต่ตอนผมโทร.แจ้งกลางคืนไม่มีใครมาสักคนหรือมาสักครั้ง
สรุป….
คุณตำรวจบอกให้ผมลบคลิปที่ลง!!!
นี่คุณตำรวจอยู่ข้างประชาชนหรือข้างพวกคนร้ายครับเนี่ย
ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องสิทธิตัวเองนะครับ ให้ประชาชนเขาตัดสินจากการกระทำของพวกคุณเอง
ส่วนผม ทนายผมจะดำเนินเรื่องต่อไป คนในคลิปไม่ว่าเป็นใครหรือหน้าไหน ให้กฎหมายดำเนินการครับ ถึงแม้ว่ากฎหมายมันจะอยู่ในมือพวกเขาก็ตาม
