หาดใหญ่จัดสงกรานต์ฟื้นท่องเที่ยว แจกถุงของขวัญต่างชาติ ผู้ว่าฯ สงขลาย้ำชัดน้ำมันเพียงพอ

หาดใหญ่และจังหวัดสงขลาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2569 ผู้ว่าฯ มั่นใจน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอ ททท.แจกถุงของขวัญ “Amazing Bag” ของที่ระลึกจากภาคใต้ พร้อมบัตรโดยสารจำลอง Amazing Boarding Pass ที่สนามบินหาดใหญ่ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
วันนี้ (6 เม.ย.) สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ครั้งหนึ่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสะสมในไตรมาส 1/2569 (ณ วันที่ 29 มี.ค. 2569) จำนวน 947,123 คน เป็นรองนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำนวน 1,468,333 คน เคยมีการออกมาเตือนพลเมืองของตนเองเลื่อนแผนการเดินทางมายังประเทศไทย เนื่องจากน้ำมันขาดแคลน ส่งผลกระทบถึงภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงมหาอุทกภัยเมื่อเดือน พ.ย. 2568 กลับได้รับผลกระทบต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ 2569 ในห้วงวันที่ 10 ถึง 15 เม.ย. 2569 โดยย้ำว่าจังหวัดสงขลาน้ำมันมีเพียงพอ โดยได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ พลังงานจังหวัดสงขลา ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หารือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสต๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันดีเซล และเบนซินทุกชนิดให้เพียงพอ รองรับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ส่วนเรื่องราคาน้ำมัน ปัจจุบันน้ำมันดีเซลในประเทศมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้ยกเลิกการอุดหนุนและปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกันแล้วก็ถือว่าไม่ต่างกันมาก จึงไม่อยากให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกังวลในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือขายสินค้าเกินราคา รวมถึงติดตามสถานการณ์ค่าบริการรถขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการเอาปรียบนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
สำหรับปีนี้ จังหวัดสงขลามีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดงาน Hat Yai Midnight Songkran 2026 ระหว่างวันที่ 10-13 เม.ย. 2569 ที่บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ ย่านธุรกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่, งาน Hat Yai Songkran Festival 2026 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. 2569 ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ส่วน อ.เมืองสงขลา มีการจัดงาน AMAZING SPLASH SONGKHLA FESTIVAL 2026 ระหว่างวันที่ 14-15 เม.ย. 2569 ที่หาดสมิหลา (ลานดนตรีและวัฒนธรรม) และ อ.สะเดา มีการจัดงาน DANNOK NIGHT SONGKRAN 2026 ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2569 ที่ถนนกาญจนวนิช (ด่านนอก) เป็นต้น
ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการ “Smile @ South คืนรอยยิ้มให้ชาวใต้” ซึ่งเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงมุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดศักยภาพ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่
ล่าสุด ททท.จับมือท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยว ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หอการค้าภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา และพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่ แจกถุงของขวัญ “Amazing Bag” แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งภายในถุงบรรจุของที่ระลึกจากชุมชนในภาคใต้ เช่น ยาดมสมุนไพรอภิบาลบ่อพลับ จ.สงขลา, ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม จากศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดย้อมบ้านหน้าฮะ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชี่ยวหลานมัดย้อมมัดใจบ้านหน้าฮะ) จ.สุราษฎร์ธานี, กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จ.นครศรีธรรมราช, หมวกผ้ามัดย้อม OTOP ผ้ามัดย้อมสไตล์กนกวรรณ จ.ตรัง, กระเป๋ากระจูด จ.พัทลุง, กระเป๋าใส่บัตรผ้าบาติก OTOP NURFA จ.ปัตตานี, หมวกผ้าปาเต๊ะ OTOP Pnara ปาเต๊ะ จ.นราธิวาส และพวงกุญแจวาฬปาเต๊ะ เป็นต้น
พร้อมกันนี้ ยังมีสิทธิพิเศษผ่านบัตรโดยสารจำลอง Amazing Boarding Pass ที่แจกรวมกับถุงของขวัญ โดยการสแกน QR Code แล้วลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วภาคใต้ โดย ททท.ได้จัดตั้งบูท Amazing Thailand Passport Privileges @ HAT YAI จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริเวณชั้น 1 ใกล้ทางออกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ นักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงแสดงหลักฐานเป็นหนังสือเดินทางและเอกสารการจองโรงแรมแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับถุงของขวัญ “Amazing Bag” พร้อมบัตรโดยสารจำลอง Amazing Boarding Pass ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน พ.ค. 2569