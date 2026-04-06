ชาวโกตาบารูเวียนหัว เด็กแว้นใช้สนามบินแข่งรถ รัฐมนตรีมาเลย์ยัวะน่าอาย

อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของท่าอากาศยานโกตาบารู รัฐกลันตันของมาเลเซีย ที่เพิ่งเปิดให้บริการไม่ถึง 1 เดือน กลายเป็นที่แข่งรถของบรรดากลุุ่มวัยรุ่นแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ ทำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเอือมระอา รมว.คมนาคมแดนเสือเหลืองยัวะทั้งน่าอาย สั่งกรมการขนส่งฯ จับกุมยึดรถทันที พร้อมให้ผู้บริหารสนามบินฯ เพิ่มความเข้มงวด
วันนี้ (6 เม.ย.) เว็บไซต์ซินาร์ฮาเรียน (Sinar Harian) สื่อท้องถิ่นภาษามาเลย์ในประเทศมาเลเซีย รายงานว่า อาคารผู้โดยสารขาออกแห่งใหม่ของท่าอากาศยานสุลต่านอิสมาอิล เปตรา เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ซึ่งเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบไม่ถึง 1 เดือน ถูกกลุ่มวัยรุ่นแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ ที่เรียกว่า มัต เรมพิต (Mat Rempit) ใช้เป็นที่แข่งรถจักรยานยนต์ ตามรายงานระบุว่ากลุ่มเด็กแว้นก่อเหตุตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอดของศาสนาอิสลามที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาจนถึงคืนวันศุกร์ จนกระทั่งกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังจากมีผู้ใช้บริการสนามบินบันทึกวิดีโอไว้ได้
ผู้สื่อข่าวซินาร์ฮาเรียนลงพื้นที่ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ของเมื่อวันเสาร์ (4 เม.ย.) ไม่พบกลุ่มวัยรุ่นเหมือนเช่นเคย หลังจากมีรถสายตรวจของตำรวจ (MPV) และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก (JPJ) ของมาเลเซีย เข้ามาลาดตระเวนเป็นระยะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย 40 ปีเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่อาคารผู้โดยสารขาออกแห่งใหม่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการ โดยทุกคืนหลังเวลาละศีลอด วัยรุ่นทั้งชายและหญิงจะขับขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันเต็มพื้นที่ พวกเขาเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นสนามแข่ง มีทั้งการยกล้อ เบิลเครื่องยนต์ ขับขี่ย้อนศร และพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่น่าผิดหวังยิ่งกว่าคือหนึ่งในคนที่ยกล้อโชว์นั้นเป็นเยาวชนหญิงด้วย
โดยปกติจะมีรถจักรยานยนต์มารวมตัวกันราว 40-50 คัน จอดแช่อยู่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกและแสดงพฤติกรรมที่สร้างความอันตรายต่อประชาชน ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือน วัยรุ่นกลุ่มนี้จะโต้ตอบกลับและล้อเลียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าไม่มีอำนาจในการจับกุมหรือดำเนินคดี ซึ่งฝ่ายบริหารท่าอากาศยานฯ ได้แจ้งตำรวจไปหลายครั้งแล้ว พอตำรวจมาตรวจ กลุ่มวัยรุ่นก็หนีไปครู่เดียว แล้วก็กลับมาใหม่โดยไม่มีความเกรงกลัว พวกเขาไม่ได้รวมตัวแค่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกเท่านั้น แต่ยังไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าด้วย ขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาเหมือนที่นี่เป็นสนามแข่งรถส่วนตัว เสียงท่อไอเสียดังรบกวนจนประชาชนไม่สามารถคุยโทรศัพท์ได้สะดวก ซึ่งพฤติกรรมของวัยรุ่นเหล่านี้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของรัฐกลันตันในสายตานักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับ JPJ เริ่มเข้ามาลาดตระเวนเข้มงวดขึ้น กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็ไม่ปรากฏตัวในพื้นที่ ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เห็นจอดอยู่บ้างนั้นเป็นเพียงพนักงานส่งอาหาร (Rider) ที่มารอรับออเดอร์เท่านั้น จากที่ก่อนหน้านี้ วิดีโอที่กลายเป็นไวรัลแสดงให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันหนาแน่นบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก และบางส่วนได้จอดรถขวางทางสัญจรของผู้ใช้บริการสนามบิน จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากชาวเน็ตในเวลาต่อมา
ด้านเว็บไซต์คอสโมออนไลน์ (KOSMO! ONLINE) สื่อท้องถิ่นภาษามาเลย์ในประเทศมาเลเซีย รายงานเช่นกันว่า จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทาง Threads โดยผู้ใช้ชื่อ Sharqawi_Isa.My แสดงให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มมัต เรมพิต รวมตัวกันบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาออก ซึ่งเป็นจุดหลักสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งเสียงดังจากการเบิลเครื่องยนต์ (Rem) แต่ยังขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรในช่องทางจราจรของผู้มาใช้บริการสนามบินอีกด้วย โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าน่าอับอายขายหน้าแทนนักท่องเที่ยวจากนอกรัฐกลันตันที่ต้องมาเห็นวัฒนธรรมแบบนี้ ขณะที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชาวกลันตันเอง ต่างพากันแสดงความโกรธแค้นและผิดหวังต่อพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ ซึ่งถูกมองว่าขาดสัมมาคารวะและมารยาททางสังคม
ล่าสุด นายแอนโทนี โลค รมว.คมนาคมมาเลเซีย แสดงความคิดเห็นใน เฟซบุ๊ก Anthony Loke Siew Fook ระบุว่า ข่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องน่าเศร้า แต่ยังเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง รัฐบาลกลางมาเลเซียได้ทุ่มงบประมาณเกือบ 450 ล้านริงกิตในการปรับปรุงสนามบินโกตาบารูเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทางอากาศของรัฐกลันตันจะดีขึ้น และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวกลันตัน รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนรัฐนี้มากขึ้น
แต่พฤติกรรมของกลุ่มมัต เรมพิต บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารขาออกของอาคารผู้โดยสารใหม่แห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนที่มาใช้บริการสนามบินเท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าเป็นการวินาศกรรมต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจของรัฐอีกด้วย ตนได้สั่งการให้ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ JPJ ดำเนินการกวาดล้างและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ดังกล่าว ใครก็ตามที่บังอาจมาซิ่งรถหน้าสนามบินจะถูกยึดรถจักรยานยนต์ทันที นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ทางฝ่ายบริหารของมาเลเซีย แอร์พอร์ต เบอร์ฮัด (MAHB) ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานฯ เพิ่มความเข้มงวดบริเวณทางเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร เพื่อสกัดกั้นและยุติปัญหาเหล่านี้
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับท่าอากาศยานสุลต่านอิสมาอิล เปตรา หรือท่าอากาศยานโกตาบารู (KBR) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโกตาบารูประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันถือเป็นฮับการบินสำคัญของทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย โดยมีเที่ยวบินให้บริการรวม 121 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เชื่อมต่อสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังสนามบิน KLIA 80 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และสนามบินซูบัง 25 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ให้บริการโดยสายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซียแอร์ไลน์ ไฟร์ฟลาย บาติกแอร์ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางในประเทศไปยังปีนัง ยะโฮร์บารู กูชิงของรัฐซาราวัก โกตากินาบาลูของรัฐซาบาห์ และมีเส้นทางระหว่างประเทศไปยังสิงคโปร์โดยสายการบินสกู๊ต (Scoot) อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันสนามบินได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารใหม่ เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2569 รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 เท่า จาก 1.5 ล้านคนเป็น 4 ล้านคนต่อปี
สำหรับชาวไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนามบินแห่งนี้ถือเป็นทางเลือกยอดนิยมในการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องจากค่าโดยสารประหยัดกว่าเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ หากใช้บริการรถประจำทางจากด่านรันเตาปันจัง (ตรงข้ามด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก) สามารถนั่งรถประจำทางสาย D32 ไปลงที่สถานีขนส่งโกตาบารู แล้วต่อรถบัสไฟฟ้าสีชมพูสายใหม่ D12 (เส้นทางไปซาบัก) ซึ่งจะแวะจอดรับ-ส่งถึงหน้าอาคารผู้โดยสารใหม่ของสนามบินโดยตรง หรือสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือการเรียกแกร็บ (Grab) ได้เช่นกัน