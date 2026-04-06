น้ำมันแพงทำพิษ รถทัวร์โคราช "นครชัย 21-นครชัยทัวร์" งดจองตั๋วล่วงหน้า งดแจกขนมชั่วคราว

ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางใน จ.นครราชสีมา นครชัย 21 และนครชัยทัวร์ งดแจกขนม และงดจองตั๋วล่วงหน้า ทั้งออนไลน์และหน้าช่องจำหน่ายตั๋วทุกจุด เหลือขายตั๋วแบบวันต่อวัน หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันแพง
วันนี้ (6 เม.ย.) บริษัท นครชัย 21 จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 สาย 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป บริษัทฯ ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการบนรถโดยสาร โดยการงดให้บริการขนมบนรถทุกเที่ยววิ่งเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ยังคงมีบริการน้ำดื่มตามปกติ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-15 เม.ย. 2569 บริษัทฯ ให้บริการขนมทุกเที่ยววิ่งเช่นเดิม
ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นมาก ทำให้การเดินรถประสบปัญหาอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการจองตั๋วและซื้อตั๋วล่วงหน้า ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าช่องจำหน่ายตั๋วทุกจุดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สำหรับลูกค้าที่ได้จองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรการเดินทางให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อตั๋วโดยสารจะเป็นการจำหน่ายแบบวันต่อวันที่จุดท่าจำหน่ายตั๋ว โดยการให้บริการในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับการจัดการเที่ยววิ่งในช่วงเวลานั้น ขอความกรุณาติดตามอัปเดตจากเพจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทในเครืออย่าง บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายนครราชสีมา-มุกดาหาร, นครราชสีมา-นครสวรรค์, นครราชสีมา-เชียงราย, นครราชสีมา-เชียงใหม่ และนครราชสีมา-แม่สาย ก็ประกาศงดให้บริการขนมบนรถทุกเที่ยววิ่งเป็นการชั่วคราว และงดให้บริการจองตั๋วและซื้อตั๋วล่วงหน้าเช่นกัน