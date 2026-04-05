ทร.แจงภาพเรือรวมตัวกลางทะเลใน AIS ไม่ใช่เรือบรรทุกน้ำมัน แต่เป็นแท่นผลิตพลังงานและเรือขนส่งเฉพาะกิจ

กองทัพเรือแจงชัด ภาพเรือรวมตัวกลางทะเลใน AIS ไม่ใช่ “เรือบรรทุกน้ำมัน” แต่เป็นแท่นผลิตพลังงานและเรือขนส่งเฉพาะกิจ ย้ำไม่ใช่สถานีเติมเชิงพาณิชย์
วันที่ 5 เม.ย.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีภาพจากระบบติดตามเรือทางทะเล (AIS) ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากลอยลำรวมตัวกันกลางทะเลอย่างผิดปกติ” จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนั้น กองทัพเรือ ในฐานะหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขอเรียนชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นการแสดงผลจากระบบ AIS (Automatic Identification System) หรือ UAIS (Universal Automatic Identification System) ซึ่งเป็นระบบแสดงตนอัตโนมัติของเรือและวัตถุทางทะเล ใช้เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดของ International Maritime Organization (IMO)
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าจุดที่ถูกเข้าใจว่าเป็นการรวมตัวของเรือบรรทุกน้ำมันนั้น แท้จริงคือแท่นผลิตพลังงานในทะเล (Offshore Energy Platform) และเรือที่ปรากฏในบริเวณดังกล่าวเป็นเรือที่ได้รับอนุญาตเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจ ขนส่งวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม (Fossil Resources) เท่านั้น มิใช่สถานีเติมน้ำมันหรือก๊าซเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ พื้นที่รองแท่นผลิตพลังงานดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ มีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟหรือการวาบไฟ จึงมีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของเรืออย่างเข้มงวด อนุญาตเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในกระบวนการผลิตเท่านั้น จึงปรากฏจุดที่แสดงทุ่นแสดงอาณาเขตบริเวณเขตควบคุมของแท่นผลิตฯ เพื่อให้เรือในทะเลได้ทราบและระมัดระวัง
นอกจากนี้ กองทัพเรือได้สั่งการให้จัดอากาศยานขึ้นทำการบินลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏเป็นประเด็นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์อีกครั้ง โดยเมื่อวันนี้ (5 เมษายน 2569) เวลา 12.12-14.51 น. อากาศยานของ ทรภ.2 ได้ขึ้นบินลาดตระเวนบริเวณกลุ่มแท่นผลิตฯ ตรวจพบเรือประมงจำนวน 23 ลำ ทำการประมงปกติในพื้นที่ และเรือสินค้า 8 ลำ เดินเรือตามเส้นทางปกติ ไม่มีการจอดเรือในลักษณะต้องสงสัย สรุปได้ว่าไม่พบการรวมกลุ่มของเรือจำนวนมากผิดปกติในพื้นที่ดังกล่าว หรือมีลักษณะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนับร้อยลำตามที่ปรากฏในข่าว
กองทัพเรือขอยืนยันว่าได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทางทะเลอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของการเดินเรือ โอกาสนี้ กองทัพเรือขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และร่วมกันสร้างสังคมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีคุณภาพ
กองทัพเรือยืนยันความมุ่งมั่นในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมั่นคงและยั่งยืน