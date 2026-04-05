ไวรัลสายบุญ! โรงเรียนบ้านสะพานหินขอบคุณทุกยอดโอน แม้แต่ 1 สลึงก็ไม่อั้น "สาธุ" ให้หมดไม่สนลูกใคร

ไวรัลน่ารัก! โรงเรียนบ้านสะพานหินจัดผ้าป่า แต่พีกที่แอดมิน “ใจใหญ่ไม่แพ้ใคร” โอนหลักสตางค์ก็ทำป้ายให้แบบจัดเต็ม เล็กแค่ไหนก็ไม่เท
วันนี้ (5 เม.ย.) กลายเป็นไวรัลที่เรียกรอยยิ้มไปทั่วโซเชียล เมื่อเพจ “โรงเรียนบ้านสะพานหิน” จ.ชัยภูมิ จัดงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนไปปูกระเบื้องและทาสีอาคารเรียนใหม่ แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตกลั้นขำไม่ไหวคือ "ความใจกว้าง" ของแอดมินเพจโรงเรียนที่ขยันทำรูปประกาศอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนแบบเท่าเทียม! หนึ่งสลึงก็ส่งถึงสวรรค์
โดยปกติเราจะเห็นป้ายขอบคุณยอดบริจาคหลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่น แต่ที่นี่ "ความเท่าเทียม" มีอยู่จริง! ไม่ว่าคุณจะโอนมาเท่าไหร่ แอดมินจัดให้หมด เช่น คุณสงกรานต์ จัดไป 0.15 บาท (15 สตางค์) คุณเอ็กซ์ (น้องหมาสุดหล่อ) ร่วมแจม 0.77 บาท คุณข้าวสาย (เจ้าเหมียวส้ม) บริจาค 1 บาทถ้วน คุณต้นกล้า สายเปย์ขึ้นมาหน่อยที่ 5 บาท
ทั้งนี้ เรียกได้ว่า "มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท" ของแท้ เพราะโรงเรียนรับหมด และขอบคุณออกสื่อให้เหมือนเป็นประธานอุปถัมภ์รายใหญ่เลยทีเดียว ยอดโอนหลักสตางค์ แต่คอนเทนต์หลักล้าน
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวกันกระจาย บางคนบอกว่า "แอดมินสู้ชีวิตมาก ค่าไฟทำรูปน่าจะแพงกว่ายอดโอนแล้ว" หรือ "อนุโมทนาสาธุครับ 0.15 บาท ก็ได้ขึ้นป้ายทอง ซึ่งยอดบริจาคครั้งนี้มีตั้งแต่ 0.01 บาท ไปจนถึงหลัก 200,000 บาท ซึ่งโรงเรียนก็น่ารักสุดๆ ที่ให้เกียรติผู้ใจบุญทุกคนโดยไม่เกี่ยงจำนวนเงิน สร้างความเอ็นดูให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
สำหรับช่องทางการร่วมทำบุญ (สำหรับสายโอนเน้นคอนเทนต์) ใครอยากเห็นหน้าตัวเอง (หรือหน้าสัตว์เลี้ยง) บนป้ายทองคำแบบนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่:
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• เลขบัญชี: 020-2-53488-779
• ชื่อบัญชี: เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสะพานหิน
งานนี้บอกเลยว่า "บุญอยู่ที่ใจ ยอดอยู่ที่ใครจะโอน" ใครอยากได้รูปสวยๆ พร้อมตำแหน่ง "ผู้ใหญ่ใจดี" รีบจัดด่วน แอดมินน่าจะสแตนด์บายรอเปิด Photoshop อยู่แน่นอน