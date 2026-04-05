อินฟลูฯ สาวตัดพ้อ! ตร.พึ่งไม่ได้ บ้านญาติถูกโจรยกเค้า แจ้งความเจอกล่าว "เติมน้ำมันให้ถึงจะไปดู" (ชมคลิป)

ช็อกทั้งโซเชียลฯ อินฟลูฯ สาวแฉโจรบุกบ้านญาติกวาดทรัพย์เกลี้ยง แต่พอแจ้งความกลับเจอคำพูดสุดอึ้ง “เติมน้ำมันก่อนถึงจะไปดูที่เกิดเหตุ” จุดกระแสดราม่สนั่น ชาวเน็ตตั้งคำถามมาตรฐานการทำงานตำรวจ วอนเร่งตรวจสอบด่วน
วันนี้ (5 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรงบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้ TikTok “หมูเฟิร์น หมู่ม๊อบ” ได้โพสต์คลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นตันใจหลังบ้านของญาติถูกหัวขโมยบุกขึ้นบ้านกวาดทรัพย์สินไปเกลี้ยง แต่เมื่อเดินทางไปแจ้งความหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ กลับเจอคำตอบที่ทำเอาอึ้งไปตามๆ กัน
จากภาพในคลิป หญิงสาวเจ้าของโพสต์ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.ม่วงสามสิบ โดยเธอเล่าด้วยน้ำเสียงตัดพ้อและเสียใจ บ้านถูกขโมยขึ้น มีโจรบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของญาติจนได้รับความเสียหาย %มื่อไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐาน กลับมีเจ้าหน้าที่พูดในเชิงว่า "ให้ช่วยเติมน้ำมันรถให้ก่อน ถึงจะออกไปดูที่เกิดเหตุให้ได้" โดยเธอตั้งคำถามผ่านคลิปว่า "สภ.ม่วงสามสิบ ???" พร้อมระบุข้อความว่า “เสียใจมากค่ะที่ได้ยินตำรวจพูดแบบนี้”
ทั้งนี้ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก (ยอดแชร์สูงถึงกว่า 2.8 หมื่นครั้ง) โดยส่วนใหญ่ต่างวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งคำถามเรื่องงบประมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีตำรวจว่าหายไปไหน เหตุใดถึงต้องให้ประชาชนแบกรับภาระ และการที่ประชาชนเดือดร้อนและเข้าหาเจ้าหน้าที่ แต่กลับได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม พร้อมวอนให้ผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการพูดเช่นนั้นจริงหรือไม่ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
ล่าสุดยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทาง สภ.ม่วงสามสิบถึงประเด็นที่ถูกกล่าวหา ซึ่งคงต้องรอการชี้แจงจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปว่าเรื่องราวเท็จจริงเป็นอย่างไร
