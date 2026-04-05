เตือนภัยสังคม! เก๋งแสบเติมน้ำมันเต็มถังแล้วซิ่งหนีลอยนวลกลางปั๊มย่านสีดา โคราช (ชมคลิป)

สุดเอือม รถเก๋งคันหนึ่งขับเข้ามาเติมน้ำมัน ก่อนอาศัยจังหวะเผลอ “ชักดาบ” ไม่จ่ายเงินแล้วเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของพนักงาน สร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน คาดโยงภาวะราคาน้ำมันพุ่งสูง ทำเหตุลักษณะนี้เริ่มถี่ขึ้น พร้อมเตือนผู้ใช้บริการและปั๊มทั่วประเทศเพิ่มความระวัง หวั่นเกิดซ้ำอีก
วันนี้ (5 เม.ย.) กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล หลังมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีรถเก๋งคันหนึ่ง ก่อเหตุ "ชักดาบ" เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงิน ก่อนเร่งเครื่องหนีไปอย่างรวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนแก่พนักงานและเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน
รายละเอียดเหตุการณ์ โดยสถานที่เกิดเหตุ: ปั๊มน้ำมันบางจาก หนองตะโมน ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 4 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 15.51 น. โดยผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เก่งเข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันตามปกติ แต่เมื่อพนักงานเติมเสร็จเรียบร้อย กลับอาศัยจังหวะเผลอเร่งเครื่องขับหลบหนีไปทันทีโดยไม่ชำระเงิน คาดสาเหตุมาจากสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งเบาะแสคนร้าย พยานในที่เกิดเหตุและภาพจากกล้องวงจรปิดระบุลักษณะรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Honda (สีเข้ม/ดำ) หมายเลขทะเบียน: กบ 7160 ชลบุรี
ขณะนี้ทางผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.สีดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ใดพบเห็นรถคันดังกล่าว หรือมีเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.สีดา เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
สำหรับผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่น้ำมันมีราคาสูง โดยอาจใช้วิธีเก็บเงินก่อนเติม หรือจดจำลักษณะผู้ขับขี่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
