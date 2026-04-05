รถตู้-มินิบัส กรุงเทพฯ-นครปฐม ขึ้นราคา 5 บาท เริ่ม 6 เม.ย. 69

กลุ่มเดินรถสาย 83 และ 997 ประกาศขึ้นค่าโดยสาร กรุงเทพฯ-นครปฐม เพิ่มอีก 5 บาทจากราคาเดิม เริ่ม 6 เม.ย. 69
วันนี้ (5 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มเดินรถสาย 83 และ 997 ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-นครปฐม (รถมินิบัสปิ่นเกล้า และรถตู้บางหว้า) ประกาศว่า เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถ 997 NK จึงขอปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 5 บาท จากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป
ผลจากประกาศดังกล่าว ส่งผลทำให้ค่าโดยสารจากท่ารถปิ่นเกล้า และท่ารถบางหว้า ไปจังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นจากเดิม 50 บาท เป็น 55 บาท รวมทั้งผู้โดยสารที่ขึ้น-ลงกลางทางก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 5 บาท
ปัจจุบันกลุ่มเดินรถสาย 83 และ 997 มีรถตู้ให้บริการเส้นทาง 997 กรุงเทพฯ-นครปฐม จำนวน 6 คัน ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติ NGV ส่วนรถมินิบัส 26 คัน ใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด