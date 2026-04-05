ดร.ชิดตะวัน แฉสวัสดิการ ส.ส.สุรุ่ยสุร่ายเกินฐานะประเทศ จี้ใช้มาตรฐานเดียวกับชาวบ้าน

รวยกว่า 16 เท่าแต่ประหยัดกว่า! อาจารย์เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ กางตัวเลขเทียบสวิตเซอร์แลนด์ ชี้ชัด ส.ส.ไทยรับเละทั้งเงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง-งบผู้ช่วย แซงหน้าประเทศรายได้สูง ทั้งที่ GDP ไทยต่ำกว่า 16 เท่า ซัดการอ้าง "ไม่มีบำนาญแล้วคนดีไม่กล้าเข้าสภา" ฟังไม่ขึ้น พร้อมแนะรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยสร้างตำนาน ยกเลิกสิทธิพิเศษเหนือปวงชน ให้กลับไปใช้ประกันสังคมหรือเบี้ยคนชราเหมือนประชาชนทั่วไป
วันนี้ (5 เม.ย.) เฟซบุ๊กของ รศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์บทความหัวข้อ "บำนาญ ส.ส.ไทยเอาไงดี?!" ความว่า
จากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้ความเห็นว่าหากมีการยกเลิกบำนาญ ส.ส. จะทำให้คนดีมีความสามารถ แต่ฐานะไม่ร่ำรวย ไม่กล้าเข้ามาเป็น ส.ส. เนื่องจากเมื่อไม่ได้เป็น ส.ส.แล้วจะไม่มีเงินเก็บนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอรายละเอียดในเรื่องนี้ของประเทศที่มีรายได้สูงในระดับ Top 5 ของโลก และมีการทุจริตคอร์รัปชันต่ำที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ของโลกในปี 2568
สวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลปีล่าสุดพบว่ามี GDP per capita เกือบ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่คนละ 130,000 ถึง 150,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นประมาณ 5.7 ล้านบาทต่อปี หรือ 475,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรวมถึงเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยงานส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ
สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา ข้อมูลล่าสุดพบว่ามี GDP per capita อยู่ที่ประมาณ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ นั่นคือ GDP per capita ของไทยต่ำกว่าสวิตเซอร์แลนด์ 16 เท่า ดังนั้น โดยหลักแล้วค่าตอบแทนของสมาชิกรัฐสภาไทยก็ควรต่ำกว่าสมาชิกรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 16 เท่าเช่นกัน กล่าวคือ สมาชิกรัฐสภาของไทยควรมีรายได้ที่ถูกจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วเดือนละไม่เกิน 35,000 บาท
อย่างไรก็ดี ข้อมูลในปัจจุบันพบว่าสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยแต่ละคนมีเงินเดือนบวกเงินเพิ่มรวมเดือนละ 113,560 บาท ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ช่วยงานส่วนตัวจำนวน 8 คน รวมเป็นเงินในแต่ละเดือน 144,000 บาท (โดยจะเพิ่มเป็น 154,800 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 69) และเมื่อสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมาธิการ (กมธ.) แต่ละชุด ก็จะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมครั้งละ 1,500 บาท สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน
นอกจากนี้ ยังมีการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับสมาชิกรัฐสภาที่เป็น กมธ.เหล่านี้อีก 300 บาทต่อมื้อต่อคน ค่าอาหารว่าง 50 บาทต่อมื้อต่อคน ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมสภา/กมธ. และในการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ทุกคนสามารถเบิกได้ทุกประเภทการเดินทางแบบเต็มจำนวน
จะเห็นได้ว่าไทยมีการใช้จ่ายเงินภาษีอากรเพื่อเป็นค่าตอบแทนและเพื่อสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกรัฐสภาแต่ละคน อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งๆ ที่ไทยยังเป็นประเทศที่ยากจนเมื่อเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์ จึงเป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สมาชิกรัฐสภาแบบสุรุ่ยสุร่าย ไม่สมดุลกับฐานะของประเทศ ต่างจากกรณีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของประเทศรายได้สูง ที่เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และโปร่งใส
ในประเด็นบำนาญ กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้สมาชิกรัฐสภาได้รับบำนาญตามหลักเกณฑ์เรื่องบำนาญของประเทศ กล่าวคือ เป็นภาคบังคับผ่านระบบประกันสังคม (AHV) และเงินบำนาญภาคอาชีพเสาหลักที่ 2 (BVG/LPP) โดยสมาชิกรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่ต้องสมทบเงินเข้าระบบบำนาญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเดียวกับกลุ่มคนอาชีพอื่น จะเห็นได้ว่า สมาชิกรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีระบบบำนาญพิเศษตลอดชีพที่ใช้เงินจากภาษีประชาชน อันเป็นการได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนในชาติ
ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้เกือบ 9 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ผู้แทนปวงชนจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับประชาชน สอดคล้องกับแนวทางของชาติที่ประสบความสำเร็จในการบริหารบ้านเมืองจนมีความเจริญรุ่งเรือง
ในสถานการณ์ที่คนไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติข้าวยากหมากแพง พรรคภูมิใจไทยซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่สุด สมควรรีบสร้างประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้จดจำ ด้วยการยกเลิกระบบบำนาญสมาชิกรัฐสภาที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ แล้วให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่า จะรับบำนาญภายใต้ระบบประกันสังคม หรือรับเบี้ยยังชีพคนชรา เมื่ออายุถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด