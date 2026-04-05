งานเปียกล่มแถวปากเกร็ด เหตุเทศบาลไม่อนุญาต ติดย่านพักอาศัยหนาแน่น

การจัดงานคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า The Best Water Fest 2026 จ.นนทบุรี ถูกสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ด ติดประกาศไม่อนุญาตให้มีการแสดง หลังเทศบาลนครปากเกร็ดสั่งระงับและไม่อนุญาตให้จัดทุกกรณี เพราะอยู่ในย่านพักอาศัยหนาแน่น และไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย
วันนี้ (5 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดงานคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า The Best Water Fest 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 2569 ที่ลานข้างร้านสุกี่ตี๋น้อยแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 11/1 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถูกสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ด ติดประกาศสถานะการจัดงาน ไม่อนุญาตให้มีการแสดง ระงับการจัดงาน โดยระบุว่า ตามหนังสือเทศบาลนครปากเกร็ดที่ นบ 52205/3019 กิจกรรมได้ถูกสั่งระงับและไม่อนุญาตให้จัดทุกกรณี เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยหนาแน่น และไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย
ป้ายประกาศระบุว่า ร่วมสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเกรงใจ การจัดงานในลักษณะนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่และสิทธิของประชาชนในหมู่บ้านรอบข้างและชุมชนใกล้เคียง พร้อมเรียกร้องให้ผู้ซื้อบัตรเข้าชมงาน และประชาชน ขอความกรุณางดเข้าบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทและอันตราย
ด้านเฟซบุ๊ก The Best Music ประกาศว่า "ทางเรา THE BEST MUSIC FESTIVAL 2026 ต้องขอยุติการจัดงานไว้ ณ ที่นี้ ลูกค้าท่านใดที่ซื้อบัตรจากระบบออนไลน์ของทางงานไป ให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาทางไลน์@ ของเรา เพื่อดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวน ในขั้นตอนต่อไป กราบขออภัยลูกค้าทุกๆ ท่านใน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ"
สำหรับการจัดงาน The Best Water Fest 2026 เป็นการจัดคอนเสิร์ตพร้อมสาดน้ำเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ได้รับการสนับสนุนจากเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง มีการเชิญศิลปินชื่อดัง 2 วัน วันแรกเป็นยัวร์บอยทีเจ, จ๊ะ นงผนี และ แจ๊ส สปุกนิก ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก วันที่สองเป็นวงสล็อตแมชชีน แบงค์ ปิติ และวงทรีแมนดาวน์ ราคาบัตร 1 วัน 599 บาท 2 วัน 899 บาท ก่อนหน้านี้กำหนดสถานที่จัดงานที่ลานกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ หน้าอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี แต่ภายหลังได้ย้ายไปจัดที่ลานข้างร้านสุกี่ตี๋น้อยแจ้งวัฒนะ ก่อนที่สุดท้ายจะไม่ได้จัดดังกล่าว