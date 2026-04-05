เจอครบแล้ว! นักบิน F-15 สหรัฐฯ โดนอิหร่านยิงตก “ทรัมป์” โวปลอดภัยดี หลังใช้เครื่องบินนับสิบลำค้นหา

“โดนัลด์ ทรัมป์” อ้างสหรัฐฯ ใช้เครื่องบินนับสิบลำพร้อมอาวุธร้ายแรงล้ำสมัย ค้นหานักบินอีกคนของเครื่อง F-15E ที่โดนอิหร่านยิงตก จนเจอตัวแล้วในสภาพที่บาดเจ็บแต่ปลอดภัย และจะหายดีในเร็ววัน โวนี่คือศักยภาพที่เหนือกว่าของกองทัพอากาศอเมริกัน
เช้าวันนี้ (5 เม.ย.) เมื่เวลา 11.08 น. นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบน Truth Social ว่า กำลังพลสหรัฐฯ อีก 1 นายที่สูญหายหลังเครื่องบินขับไล่ถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าอิหร่าน ได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยกองกำลังสหรัฐฯ
“เราได้ตัวเขากลับมาแล้ว! พี่น้องชาวอเมริกัน ตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ ได้ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่กล้าหาญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ลูกเรือของเรา ซึ่งเป็นนายทหารระดับพันเอกที่ได้รับความเคารพอย่างสูง และผมยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เขาปลอดภัยดีแล้ว!” ทรัมป์ระบุ
เขาเสริมว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว “ได้รับบาดเจ็บ แต่จะฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี”
ปฏิบัติการค้นหาที่มีความเสี่ยงสูงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ หลังเครื่องบินขับไล่แบบ F-15E Strike Eagle ถูกยิงตก โดยก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือลูกเรืออีกหนึ่งรายได้ไม่นานหลังเครื่องบินตก และกำลังเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามรายงานก่อนหน้าของ CNN
ทรัมป์ยังระบุว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ใช้เครื่องบินหลายสิบลำ พร้อมอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุด ในการนำตัวนักบินรายนี้กลับมา
“เขาได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่เป็นอะไรมาก ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่น่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการช่วยเหลือนักบินผู้กล้าหาญอีกคนเมื่อวาน ซึ่งเราไม่ได้ยืนยันในตอนนั้น เพราะไม่ต้องการให้กระทบต่อปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งที่สอง” เขากล่าว
ทรัมป์ยังชี้ว่า นี่ถือเป็นครั้งแรกในความทรงจำของกองทัพที่สามารถช่วยเหลือนักบินสหรัฐฯ ได้ถึง 2 นาย แยกกันในพื้นที่ลึกเข้าไปในดินแดนของฝ่ายศัตรู พร้อมย้ำว่า “สหรัฐฯ จะไม่มีวันทอดทิ้งทหารของเราไว้เบื้องหลัง”
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่ากองกำลังอิหร่านสามารถยิงเครื่องบิน F-15 ตกได้อย่างไร
ทรัมป์ระบุด้วยว่า ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเหนือกว่าทางอากาศของสหรัฐฯ เหนือน่านฟ้าอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกฝ่ายร่วมกันภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งเดียวกัน
“นี่คือช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกัน เดโมแครต หรือฝ่ายใด ควรภาคภูมิใจและร่วมมือกัน เรามีกองทัพที่ดีที่สุด มีความเป็นมืออาชีพที่สุด และทรงอานุภาพที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ขอพระเจ้าอวยพรอเมริกา ขอพระเจ้าอวยพรทหารของเรา และสุขสันต์วันอีสเตอร์แก่ทุกคน” ทรัมป์กล่าวในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันอีสเตอร์