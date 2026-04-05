สลดรับเช้ามืด! จยย.ซ้อนท้ายพุ่งชนไม้กั้น รถไฟทับเสียชีวิต 2 ศพ คาทางข้ามห้วยใหญ่ (ชมคลิป)

เกิดเหตุสลดบริเวณทางข้ามรถไฟห้วยใหญ่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนไม้กั้นที่ปิดลงมาอย่างแรง ร่างกระเด็นเข้าสู่รางรถไฟ เป็นจังหวะเดียวกับขบวนรถไฟวิ่งผ่าน ส่งผลให้เสียชีวิตคาที่ 2 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน พร้อมประสานญาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (5 เม.ย.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุสุดสลด รถไฟทับคนเสียชีวิตบริเวณทางรถไฟห้วยใหญ่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียดที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ ทางข้ามแยกทางรถไฟห้วยใหญ่ พบร่างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย สภาพร่างถูกรถไฟทับหลังจากเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น
หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาประมาณ 04.52 น. พบสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาด้วย ความเร็วสูง และเมื่อถึงจุดตัดทางรถไฟ ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้ พุ่งชนเข้ากับไม้กั้นทางรถไฟ ที่ปิดลงมาอยู่ก่อนแล้วอย่างแรง ส่งผลให้ร่างของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายกระเด็นเข้าไปในทางรถไฟ เป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านพอดี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและประสานงานกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: JS100 Radio
คลิกชมคลิปวีดีโอ