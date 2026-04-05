ไทยรออะไร? อินเดียสั่งซื้อแล้ว น้ำมันจากอิหร่าน ครั้งแรกในรอบ 7 ปี

อินเดียได้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียยืนยันเมื่อวันเสาร์ (4 เม.ย.) ที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดพลังงานโลก
แถลงการณ์ของกระทรวงฯ ระบุว่า ขณะนี้อินเดียกลับมานำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้ง หลังจากหลีกเลี่ยงมานานถึง 7 ปี เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังระบุว่าอินเดียได้ซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากอิหร่านจำนวน 44,000 เมตริกตัน ซึ่งกำลังถูกขนถ่ายที่ท่าเรือมังกาลอร์
เนื่องจากอินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก รวมถึงก๊าซ LPG ประมาณ 85% จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเป็นการชั่วคราว อนุญาตให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบจำนวน 140 ล้านบาร์เรลที่อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเล หวังช่วยคลี่คลายการขาดแคลนสินค้าพลังงานในตลาดโลก โดยเป้าหมายที่สหรัฐฯ ต้องการให้เป็นผู้ซื้อคือชาติพันธมิตร เช่น ไทย เวียดนาม หรือชาติอื่นๆ เพื่อไม่ให้น้ำมันถูกส่งไปที่จีน
