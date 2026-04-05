ใจเอ็งได้! หนุ่มใจเด็ดสมัครทหารเกณฑ์ ลั่น "อยากไปรบกับเขมร" (ชมคลิป)

ใจมาเต็มไม่ไหว! หนุ่มไม่รอลุ้น “ใบดำใบแดง” ตัดสินใจยื่นสมัครเป็นทหารกองประจำการเองกลางวงตรวจเลือก เผยเหตุผลสุดพีคอยากไปรบกับเขมร ขณะที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความกล้า พร้อมแซวสนั่นโซเชียลฯ ยอดไลก์พุ่งทะลุแสน แชร์กระหน่ำทั่วโลกออนไลน์
วันนี้ (5 เม.ย.) ผู้ใช้ TikTok “Kritchanet Mangsa” ได้โพสต์คลิปบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2569 ซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่ชายหนุ่มรายหนึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รายละเอียดในเหตุการณ์ ในคลิปวิดีโอปรากฏภาพชายหนุ่มสวมเสื้อยืดสีดำ ยืนอยู่หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว พร้อมถือเอกสารเตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหาร โดยจุดที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลคือ "ความมุ่งมั่น" ของชายคนดังกล่าวที่ตัดสินใจ ร้องขอ (สมัครใจ) เข้าเป็นทหารกองประจำการเองโดยไม่รอลุ้นจับใบดำใบแดง
"ใจเอ็งได้!! น้องบอกอยากไปเขมร เลยร้องขอเข้ากองประจำการ" ข้อความระบุในคลิป
ทั้งนี้ หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มียอดกดไลก์พุ่งสูงกว่า 1 แสนครั้ง และมีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุม บางรายชื่นชมในความใจกล้า หลายคนมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและความรักชาติที่แรงกล้า บางส่วนคอมเมนต์ติดตลกว่าสงสัยจะดูข่าวความขัดแย้งตามชายแดนมาเยอะ หรืออาจจะอยากไปพิสูจน์ฝีมือจริงๆ และมีหลายรายอวยพรให้ได้ไปประจำการในหน่วยที่ต้องการและฝึกฝนจนเป็นทหารที่เก่งกาจ
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวยังติดแฮชแท็ก #ตรวจเลือกทหาร69 และ #ทหารไทย ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเกณฑ์ทหารที่มักจะมีเรื่องราวสีสัน ทั้งความซึ้งและความฮาออกมาให้เห็นกันเป็นประจำทุกปี
