นิด้าโพลชี้กว่า 46% ไม่เห็นใจอนุทิน ไม่มั่นใจสีหศักดิ์-ศุภจี-เอกนิติแก้วิกฤต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชี้ประชาชนไม่มั่นใจ 3 รัฐมนตรีคนนอก แก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจ เอกนิติหนักสุดกว่า 40% ส่วนรัฐบาลและนายกฯ อนุทิน ประชาชนไม่เห็นใจสูงกว่า 46.87%
วันนี้ (5 เม.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รัฐมนตรีมืออาชีพ… เอาอยู่หรือไม่” ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความพยายามของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการแก้ไขวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจ
เมื่อถามว่า ความมั่นใจของประชาชนต่อรัฐมนตรีคนนอก 3 ราย ในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจ พบว่า
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ พบว่า ไม่มั่นใจเลย 30.23% ไม่ค่อยมั่นใจ 29.54% ค่อนข้างมั่นใจ 22.82% มั่นใจมาก 16.03% ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 1.38%
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พบว่า ไม่มั่นใจเลย 33.89% ไม่ค่อยมั่นใจ 28.70% ค่อนข้างมั่นใจ 21.91% มั่นใจมาก 14.35% ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 1.15%
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พบว่า ไม่มั่นใจเลย 40.38% ไม่ค่อยมั่นใจ 37.10% ค่อนข้างมั่นใจ 14.12% มั่นใจมาก 7.10% ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 1.30%
เมื่อถามความเห็นใจของประชาชนต่อรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในความพยายามแก้ไขวิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ไม่เห็นใจเลย 46.87% ค่อนข้างเห็นใจ 23.59% ไม่ค่อยเห็นใจ 19.39% เห็นใจมาก 9.77% ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.38%