บางจากจัด "น้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ" 2 ลิตรแลก 1 ลิตร เริ่ม 6-30 เม.ย. 69

บางจากจัดแคมเปญ เชิญชวนประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 2 ลิตร แลกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร เฉพาะเกรดธรรมดา ไม่รวมพรีเมี่ยม สูงสุดไม่เกิน 20 ลิตร ตั้งแต่ 6 ถึง 30 เม.ย. 69
วันนี้ (5 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญเชิญชวนประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจำนวน 2 ลิตร แลกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์จำนวน 1 ลิตร ภายใต้โครงการนำร่อง “Fry to Fly - 2 ลิตร แลก 1 ลิตร” ผ่านแนวคิดน้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 6-30 เม.ย. 2569
โครงการนี้มุ่งแบ่งเบาภาระผู้บริโภค โดยต่อยอดจากโครงการ Fry to Fly ที่รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ให้เกิดประโยชน์ได้ใกล้ตัวมากขึ้น ด้วยการนำน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนจำนวน 2 ลิตร มาแลกเติมน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ (เฉพาะเกรดธรรมดา ไม่รวมพรีเมี่ยม) จำนวน 1 ลิตรได้ทันที ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไม่เกิน 20 ลิตรต่อ 1 ราย กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 1 กิโลกรัม เทียบเท่า 1 ลิตร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการของบางจากฯ เพื่อดูแลผู้บริโภคในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 15 สาขา ได้แก่
กรุงเทพมหานคร
1. บางจาก - ENCO ถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก ปากซอยวิภาวดีรังสิต 15 ก่อนถึงทางแยกต่างระดับรัชวิภา
2. บางจาก - ศรีนครินทร์สมิติเวช ถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า เลยทางเข้าโรงพยาบาลสมิติเวช ก่อนถึงต่างระดับศรีกรีฑา
3. บางจาก - เจริญกรุงตัดใหม่ ถนนเจริญราษฎร์ ขาเข้า ติดกับห้างโกโฮลเซล
4. บางจาก - กาญจนาภิเษก (บางบอน) ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก ตรงข้ามห้างแม็คโครบางบอน
5. บางจาก - จรัญสนิทวงศ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ขาออก ก่อนถึงสะพานพระราม 7
6. บางจาก - สุขาภิบาล 1 (2) ถนนนวมินทร์ ขาออก ปากซอยนวมินทร์ 71 ก่อนถึงตลาดอินทรารักษ์
7. บางจาก - สุขุมวิท 99 ถนนสุขุมวิท ขาออก เลยสำนักงานขนส่งพระโขนง ก่อนถึง BTS ปุณณวิถี
8. บางจาก - เอกมัย ซอยสุขุมวิท 63 ขาออก ตรงข้ามอาคารไทปิงทาวเวอร์ส ก่อนถึงซอยเอกมัย 21
9. บางจาก - เลียบวารี ถนนเลียบวารี ขาเข้า ติดกับห้างไทวัสดุ หนองจอก
10. บางจาก - วิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า เลยสโมสรตำรวจ ก่อนถึงซอยวิภาวดีรังสิต 60
นนทบุรี
1. บางจาก - กาญจนาภิเษก กม.41 ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก บริเวณ MRT คลองบางไผ่
2. บางจาก - แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ ขาออก ตรงข้ามโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ปทุมธานี
1. บางจาก - พหลโยธิน กม.38 ถนนพหลโยธิน ขาออก บริเวณเลยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
สมุทรปราการ
1. บางจาก - สาขาเทพารักษ์ กม.9 ถนนเทพารักษ์ ขาเข้า จากบางพลีก่อนถึงทางแยกต่างระดับเทพารักษ์
2. บางจาก - ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า ตรงข้ามห้างแม็คโครศรีนครินทร์