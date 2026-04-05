น้ำมันไบโอดีเซล B20 มีขายแล้วที่สระบุรี-สงขลา เจาะผู้ใช้รถกระบะ รถบรรทุกและเรือประมง

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันรายใหญ่อย่างบางจากและ ปตท. เริ่มนำน้ำมันไบโอดีเซล B20 กลับมาจำหน่ายแล้ว บางจากขายผ่านคลังน้ำมันล็อตแรก 35,000 ลิตร ส่วน PTT Station จำหน่ายแล้ว 3 สาขา ที่สระบุรี หาดใหญ่ (คลองหวะ) และสิงหนคร จ.สงขลา
วันนี้ (5 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เพื่อเป็น อีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ภาคประมงและอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
น้ำมันดีเซล B20 เป็นเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 20 ผลิตจากวัตถุดิบทางการ เกษตรภายในประเทศคือน้ำมันปาล์ม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุก รถโดยสาร และเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานจากแหล่งในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของไทย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพลังงานที่คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า น้ำมันดีเซล B20 ของบางจากจะมีลักษณะสีแดง ผสมน้ำมันไบโอดีเซล 19-20% ผู้ใช้รถยนต์ดีเซลที่รองรับน้ำมันดีเซล B20 สามารถเติมผสมกับน้ำมันดีเซล B7 ได้ตามปกติ แต่ต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันบางจากสามารถผลิตน้ำมันดีเซล B20 ได้แล้วล็อตแรก 35,000 ลิตร โดยจำหน่ายผ่านคลังน้ำมันบางจากแก่ผู้ประกอบการ และเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายในสถานีบริการบางจาก ภายในเดือน เม.ย. นี้
ด้านบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มความสะดวกและทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้รถที่ใช้น้ำมันประเภทนี้ เพื่อบรรเทาภาระของภาคขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 3 แห่ง ได้แก่
1. PTT Station สระบุรี ถนนมิตรภาพขาออก เลยห้างแม็คโครสระบุรี ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
2. PTT Station สิงหนคร ถนนเขาแดง-ระโนด ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
3. PTT Station คลองหวะ บริษัท เอ็มเอชซีปิโตรเลียม จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยน้ำมันดีเซล B20 มีส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 20% ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรในประเทศตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ทั้งรถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของผู้ประกอบการแล้ว การใช้ B20 ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
สำหรับรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้ สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562 ได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0016.PDF หรือเว็บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน https://www.doeb.go.th/data/bio/totalB20updateOct2024.pdf