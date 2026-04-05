สื่อมาเลเซียตีข่าว ไทยยึดน้ำมันดีเซล 100,000 ลิตร ของบริษัทเสือเหลืองในสะเดา

สื่อมาเลเซียรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ไทยยึดน้ำมันดีเซล 100,000 ลิตรของบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติมาเลเซียแห่งหนึ่งในสะเดา จ.สงขลา คาดลักลอบนำเข้าประเทศไทย
วันนี้ (5 เม.ย.) สื่อมวลชนหลายสำนักในประเทศมาเลเซีย อ้างแหล่งข่าวจาก สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย เบอร์นามา (BERNAMA) รายงานว่า เจ้าหน้าที่ไทยยึดน้ำมันดีเซล 100,000 ลิตรของบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติมาเลเซียแห่งหนึ่งในสะเดา จังหวัดสงขลา และควบคุมตัวพนักงานชาวไทยรายหนึ่งเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 เม.ย.)
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การร้องเรียนจากประชาชนนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันของตำรวจ ทหาร และหน่วยงานท้องถิ่นในเช้าวันเสาร์ ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พบน้ำมันดีเซลซ่อนอยู่ในถังใต้ดินที่เป็นของบริษัทดังกล่าว
"จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นของชาวมาเลเซีย ได้ซ่อนน้ำมันดีเซลจำนวน 100,000 ลิตร โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง" เขากล่าวเมื่อได้รับการติดต่อจากสำนักข่าวเบอร์นามา
เขากล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริษัทดังกล่าวจัดหาน้ำมันดีเซลจากประเทศมาเลเซีย และเชื่อว่าได้ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
นายรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 9 ได้ยึดน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมตัวพนักงานของบริษัทดังกล่าวไว้สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ในข้อหาครอบครองและซ่อนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ผู้ว่าฯ สงขลาสั่งบุกตรวจสอบบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติมาเลเซียใน อ.สะเดา พบลักลอบน้ำเข้าน้ำมันเถื่อน กักตุนน้ำมันดีเซลกว่า 100,000 ลิตรโดยไร้ใบอนุญาต คาดว่าใช้วิธีนำรถหัวลากไปเติมน้ำมันจากฝั่งมาเลเซียก่อนปรับราคา แล้วนำมาถ่ายเก็บไว้ใช้เอง จี้ขยายผลตรวจค้นบริษัทโลจิสติกส์อื่นๆ ทั่วจังหวัด อาจเข้าข่ายกระทำผิด
ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลในคาบสมุทรมาเลเซียอยู่ที่ราคา 6.02 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 48.72 บาท) ยกเว้นกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการ SKDS (Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi) ของรัฐบาลมาเลเซีย สามารถซื้อน้ำมันดีเซลในราคาที่รัฐบาลอุดหนุนที่ราคา 2.15 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 17.40 บาท) โดยชำระผ่านบัตรฟลีทการ์ดของสถานีบริการน้ำมัน ตามโควตาที่ภาครัฐกำหนด ส่วนเกินจ่ายราคาปกติ