หลังสงกรานต์ปิดช่องทางหลัก ถ.กาญจนาภิเษก บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ทำมอเตอร์เวย์เก็บเงิน

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เตรียมปิดช่องทางหลัก ถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว 11.775 กิโลเมตร ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M9 ล้อมรั้วเก็บเงิน แล้วเสร็จต้นปี 72 ถ้าใช้ฟรีให้ใช้ทางขนาน 3 ช่องจราจรต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง จะเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง – บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว ตอนที่ 1 – 6 ระหว่าง กม.51+725.000 ถึง กม. 63+500.000 ระยะทางรวมประมาณ 11.775 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M9 บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว เป็นถนนมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมสะพานข้ามคลองให้มีความสูงเท่ากับทางขนานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 6 ตอน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำการล้อมรั้วเพื่อเก็บค่าผ่านทาง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี คาดว่าแล้วเสร็จต้นปี 2572 หลังจากนั้นเมื่อการก่อสร้างช่วงลาดหลุมแก้ว-บางปะอินเสร็จสมบูรณ์ จะดำเนินการเก็บค่าผ่านทางในช่องทางหลัก และสัญจรได้ฟรีในช่องทางขนาน คล้ายมอเตอร์เวย์ M7 ช่วงด่านคีรีนคร (ด่านบางพระ) ถึงด่านโป่ง (พัทยา) จ.ชลบุรี
สำหรับการเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ M9 ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางบัวทอง-บางปะอิน ในช่วง 5 ปีแรก นับตั้งแต่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด ได้กำหนดไว้ดังนี้
ขาออกกรุงเทพมหานคร (จากบางบัวทองไปบางปะอิน และนครราชสีมา (M6))
- เข้าจากด่านบางบัวทอง 2 ออกด่านลาดหลุมแก้ว 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 25 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 40 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 60 บาท
- เข้าจากด่านบางบัวทอง 2 ออกด่านสามโคก 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 60 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 90 บาท
- เข้าจากด่านบางบัวทอง 2 ออกด่านบางไทร รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 50 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 80 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 120 บาท
- เข้าจากด่านลาดหลุมแก้ว 1 ออกด่านสามโคก 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 20 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 30 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 50 บาท
- เข้าจากด่านลาดหลุมแก้ว 1 ออกด่านบางไทร รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 55 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 80 บาท
- เข้าจากด่านสามโคก 1 ออกด่านบางไทร รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 20 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 55 บาท
จากด่านบางไทร หากใช้ทางหลักสามารถตรงไปยังมอเตอร์เวย์ M6 ไปสระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมาได้
ขาเข้ากรุงเทพมหานคร (จากบางปะอิน และนครราชสีมา (M6) ไปบางบัวทอง)
หากมาจากนครราชสีมา ปากช่อง สระบุรี โดยใช้มอเตอร์เวย์ M6 จะเข้าสู่ช่องทางหลักสู่ด่านบางไทร
- เข้าจากด่านบางไทร ออกด่านสามโคก 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 20 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 55 บาท
- เข้าจากด่านบางไทร ออกด่านลาดหลุมแก้ว 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 55 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 80 บาท
- เข้าจากด่านบางไทร ออกด่านบางบัวทอง 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 50 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 80 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 120 บาท
- เข้าจากด่านสามโคก 1 ออกด่านลาดหลุมแก้ว 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 20 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 30 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 50 บาท
- เข้าจากด่านสามโคก 1 ออกด่านบางบัวทอง 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 35 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 60 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 90 บาท
- เข้าจากด่านลาดหลุมแก้ว 1 ออกด่านบางบัวทอง 2 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ 25 บาท รถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ 40 บาท รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป 60 บาท
โดยค่าผ่านทางจะมีการปรับขึ้นทุก 5 ปี สูงสุด 25 ปี