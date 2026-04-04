ดีเซลขึ้นอีก! 2.80 บาท/ลิตร เริ่มพรุ่งนี้ B7 ลิตรละ 50.54 บาท

กบน.มีมติลดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลลงอีก เพื่อลดภาระกองทุนน้ำมัน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมัน B7 และ B20 หน้าปั๊มปรับขึ้นลิตรละ 2.80 บาท เป็น 50.54 บาท และ 45.54 บาทตามลำดับ
วันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติลดการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 20.71 บาทต่อลิตร เป็น 18.10 บาทต่อลิตร และลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B20 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 22.22 บาทต่อลิตร เป็น 19.61 บาทต่อลิตร เพื่อลดเงินไหลออกจากกองทุน 1,708.75 ล้านบาทต่อวัน เป็น 1,496.72 ล้านบาทต่อวัน
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 สูงขึ้น 2.80 บาท/ลิตร จาก 47.74 เป็น 50.54 บาทต่อลิตร และน้ำดีเซล B20 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร จาก 42.75 บาท/ลิตร เป็น 45.54 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันดีเซลพรีเมียม เพิ่มขึ้น 6.50 บาทต่อลิตร เป็น 70.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 5 เม.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนฯ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กบน.ต้องตัดสินใจปรับลดการชดเชยมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับวิกฤต การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันฯ ในระยะยาว ซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณวันละ 212.03 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายจ่ายประมาณวันละ 1,708.75 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายวันประมาณวันละ 1,496.72 ล้านบาท