เขมรปัดพัลวัน อ้างไม่ได้ส่งสายลับ BHQ เข้าไทย ชี้เป็นข่าวปลอม กระทบบรรยากาศสัมพันธ์อันดี

กัมพูชาปฏิเสธข่าวหน่วย BHQ ลักลอบเข้าไทยเพื่อหาข่าวเตรียมก่อวินาศกรรมหรือลอบสังหารบุคคลสำคัญ ชี้เป็นข่าวปลอม ไม่มีมูลความจริง กระทบบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
จากกรณีที่นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ออกมาเปิดผยว่ามีข้อมูลหน่วยบัญชาการอารักขา (BHQ) ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ได้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในช่วงปิดด่าน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเข้ามาเพื่อสืบข่าว หรือดำเนินภารกิจบางอย่าง ซึ่งหากสามารถเข้าถึงพื้นที่ชั้นใน เช่น กรุงเทพมหานคร อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทั้งการลอบทำร้ายบุคคลสำคัญหรือก่อเหตุวินาศกรรม ซึ่งเรื่องนี้ทาง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้(4 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.42 น. เพจ PR Cambodian Government ของกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความว่า ข้อมูลที่เผยแพร่โดย นายวีระ สมความคิด นั้นเป็นข่าวปลอม
เพจดังกล่าวอ้างว่า นายวีระ สมความคิด เป็นแกนนำกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งในไทย คำกล่าวของเขาที่ว่ามีสายลับ BHQ เข้ามาในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐาน เป็นข้อมูลบิดเบือน ไม่มีมูล และไม่เป็นความจริง
พร้อมระบุว่าการนำเสนอของสื่อบางส่วนในไทยที่อ้างคำกล่าวของนายวีระ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
“กัมพูชาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา ความเคารพซึ่งกันและกัน และกลไกอย่างเป็นทางการ มากกว่าการสร้างความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข้อมูลผ่านข่าวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เกี่ยวข้องควรมีความรับผิดชอบทางวิชาชีพในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อ
“กองทัพกัมพูชายังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่การฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว และรักษาสันติภาพ เสถียรภาพในระยะยาว” เพจ PR Cambodian Government ระบุ