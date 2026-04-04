สะเทือนใจ! แม่ลูกรับผู้โดยสาร เจอสาวน้ำตาคลอ ขอไปลงที่สะพาน ก่อนรีบเข้าช่วย คาดคิดสั้น (ชมคลิป)

นาทีชีวิต! แม่ลูกขับรถรับจ้างแอปฯ เจอผู้โดยสารสาวร้องไห้ตลอดทาง ก่อนลงรถมุ่งหน้าขอบสะพานศรีสุราษฎร์ฯ ตัดสินใจทิ้งรถเข้าชาร์จกอดปลอบประโลม ดึงสติคืนจากความเหนื่อยล้า ก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือระทึก
วันนี้ (4 เม.ย.) โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวชวนสะเทือนใจ จากกรณีแม่ลูกคู่หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ใช้เวลาว่างขับรถรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน ระหว่างกำลังเดินทางไปเที่ยว โดยระหว่างนั้น ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งเรียกรถ พร้อมปักหมุดปลายทางที่ สะพานศรีสุราษฎร์ ซึ่งแม่ลูกคู่นี้ก็กดรับงานตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินทาง หญิงสาวมีอาการร้องไห้ตลอดทาง จนเมื่อไปถึงจุดหมาย เธอรีบลงจากรถและมุ่งหน้าไปยังบริเวณสะพานทันที ทำให้ผู้เป็นแม่ที่ขับรถเริ่มรู้สึกเป็นห่วง เกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นคุณแม่จึงตัดสินใจลงจากรถ รีบเข้าไปพูดคุย ก่อนที่หญิงสาวจะปล่อยโฮออกมาด้วยความอัดอั้น พร้อมบอกว่ารู้สึกหมดหนทางและเหนื่อยล้ากับชีวิตอย่างมาก
จากนั้น คุณแม่ได้เข้าไปโอบกอด พร้อมปลอบใจไม่ให้คิดสั้น ย้ำว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก กระทั่งหญิงสาวเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้ หลังจากนั้น คุณแม่ได้กลับขึ้นรถ และรีบประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยเร็ว ก่อนจะขับรถออกไป พร้อมภาวนาให้หญิงสาวปลอดภัย
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้อ่านและชมคลิปเป็นอย่างมาก หลายคนต่างชื่นชมการตัดสินใจและน้ำใจของคุณแม่ ที่ไม่ละเลยต่อสัญญาณอันตราย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าช่วยเหลือหญิงสาวอย่างเร่งด่วน
หมายเหตุ: หากใครพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อป้องกันเหตุเศร้าสลดที่อาจเกิดขึ้นได้
